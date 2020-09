METEOROLOGIA PREVÊ FIM DE INVERNO COM TEMPERATURAS MAIS AMENAS

01/09/20 - 16:54:21

Temperaturas podem chegar a 17°C em alguns municípios sergipanos e clima deve ser instável. O Centro de Meteorologia de Sergipe informa que no decorrer da semana, o clima deve permanecer ameno.

Para esta quarta-feira(02), espera-se tempo parcialmente nublado com ocorrência de precipitações leves e isoladas em todas as mesorregiões de Sergipe. Na quinta-feira(03), espera-se tempo parcialmente nublado com ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a manhã e tarde nas mesorregiões do Baixo São Francisco, Alto e Médio Sertão, Agreste Central, Sul e Centro Sul Sergipano.

O fim de semana deve começar com instabilidade em grande parte de Sergipe. Para a sexta-feira(04), as previsões indicam tempo predominantemente nublado, com possibilidade de precipitações leves e isoladas durante a noite nas mesorregiões do Baixo São Francisco e Sul Sergipano.

Temperaturas mais baixas

Durante as semanas anteriores, foi observado temperaturas mais baixas tanto na capital como em alguns municípios. Para esta semana, o Centro de Meteorologia indica que a temperatura mínima pode chegar a 17°C em alguns municípios como Carira, General Maynart, Itabaianinha, Malhada dos Bois, Malhador, Nossa Senhora da Glória, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba. Em Aracaju a temperatura mínima prevista para essa semana é de 22°C e máxima de 28°C.

Informações e foto ASN