Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda recebe visitas virtuais

01/09/20 - 14:14:17

Acesse museudagentesergipana.com.br e faça um passeio por todas as instalações do Museu e pelo Largo da Gente Sergipana

O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, o primeiro museu multimídia interativo do Norte e Nordeste, continua a se apropriar da tecnologia, dessa vez para permanecer próximo do seu público. De portas fechadas para visitação desde março por conta da pandemia de Covid-19 e ainda sem receber visitas presenciais, a instituição abre janelas nas telas de celulares e computadores para receber visitantes de forma virtual. Para além do período da pandemia, a plataforma de visita virtual servirá como ferramenta de pesquisa sobre todo o conteúdo que o Museu da Gente Sergipana oferece.

O projeto é uma realização do Instituto Banese, responsável por administrar o Museu da Gente Sergipana, e dos seus mantenedores: Banco Banese, Banese Administradora e Corretora de Seguros e SEAC – Sergipe Administradora de Cartões e Serviços LTDA.

A virtualização, alternativa adotada por museus em todo o mundo nesse momento de pandemia, configura-se como mais uma opção de atividade para a população que ainda precisa adotar medidas de segurança e evitar aglomerações. Ao acessar www.museudagentesergipana.com.br, e por meio de uma das plataformas mais modernas e interativas, o visitante realiza um passeio de 360º por todas as instalações, conecta-se ao acervo online e desfruta das experiências oferecidas pelo museu. É uma oportunidade de descobrir, conhecer, pesquisar e revisitar o conteúdo histórico e cultural representado pelas tradições, costumes, patrimônio arquitetônico, biodiversidade, gastronomia, aspectos econômicos e manifestações culturais.

Sem sair de casa, o visitante realizará um tour virtual por esse museu que é um marco histórico para Sergipe. Em cada instalação e exposição temporária, ele será recebido por um educador e vivenciará uma experiência completa, imersiva e interativa tal como ocorre nas visitas presenciais, o que trará a sensação de estar dentro do museu. Da mesma forma como acontece dia a dia no museu, basta o visitante atravessar a rua e estará no Largo da Gente Sergipana, contemplando e conhecendo mais sobre manifestações da cultura popular de Sergipe. Além disso, ferramentas de acessibilidade, já adotadas pelo museu, serão disponibilizadas ao acessar a plataforma.

De acordo com o diretor superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, a visita virtual ao museu é mais uma ação realizada pelo Grupo Banese para fortalecer o pulsar cultural em Sergipe nesse momento de pandemia. “Em meio a diversas ações de incentivo à produção cultural e de apoio aos artistas já realizadas desde o início da pandemia, o Instituto Banese segue com projetos que estimulam o sergipano a conhecer e valorizar sua história e sua cultura. Dessa vez, por meio de um clique estaremos no Museu da Gente Sergipana, um dos maiores espaços de valorização da cultura em Sergipe, visitando e revisitando todo conhecimento e identificação que ele nos propicia. Ao percorrer suas instalações vamos aliviar a saudade desse lugar que diariamente nos proporciona uma rica vivência cultural”, destaca Ezio.

O Museu da Gente Sergipana permanece fechado, respeitando as determinações de decretos governamentais que preveem medidas de combate à disseminação da Covid-19.

Por Tarcila Olanda