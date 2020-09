NOVO TREMOR DE TERRA É REGISTRADO NO BAIXO SÃO FRANCISCO, EM SERGIPE

01/09/20 - 10:28:02

Um novo tremor de terra foi registrado na manhã desta terça-feira (01) na Região do Baixo São Francisco, em Sergipe. Moradores das cidades de Amparo do São Francisco e Canhoba perceberam os abalos e que, embora mais fortes, não causou problemas, sendo apenas o susto.

Segundo informações passadas pelo Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade no Nordeste, a magnitude foi de 2.7, maior que as registradas entre a noite do domingo (30) e a madrugada dessa segunda-feira (31) no município de Canhoba.

De acordo com o mestre em geologia Henrique Assumpção, os abalos sísmicos que aconteceram em diferentes regiões da Bahia estão relacionados diretamente aos aumentos das cidades em regiões que antes eram ocupadas apenas pela natureza. “As cidades estão crescendo e a identificação de tremores vai aumentando. As pessoas estão ocupando espaços que os tremores já acontecia. A propria população também pode dar essa consequencia dos tremores”, pontua o geólogo.