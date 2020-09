PC alerta sobre crimes de extorsão e estelionato em Sergipe

A Polícia Civil alerta sobre a prática de crimes de extorsão e estelionato envolvendo a venda de réplica de panelas em Sergipe. A 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM) já registrou casos com prejuízos em torno de R$ 2 mil. As ações criminosas são praticadas mediante ameaças. A orientação da polícia é que as vítimas cancelem a compra realizada no cartão de crédito e façam o registro do boletim de ocorrência.

De acordo com o delegado Everton Santos, os suspeitos abordam as vítimas de maneira incisiva e chegam a ameaçá-las. “Se as pessoas não quiserem, eles ameaçam. Há registros de abordagens em estacionamentos de supermercados, de lojas. As pessoas, com medo, são coagidas a comprar”, detalhou.

O delegado reforça as orientações para as vítimas. “Há relatos de que uma mulher com sotaque sulista estaria participando da ação criminosa. No momento da abordagem, não deixe que haja a aproximação. Ao se afastar, ligue para a polícia. As pessoas que caíram no golpe devem cancelar a compra realizada no cartão de crédito”, reforçou.

