PREFEITO DE CARMÓPOLIS PROMETE PAGAR SALÁRIOS DE SERVIDORES NO PRÓXIMO DIA 10

01/09/20 - 13:50:09

O prefeito interino de Carmópolis, José Augusto, após o afastamento de Beto Caju, informou nesta terça-feira (01) que encontrou o município com uma dívida de R$ 14 milhões e que está trabalhando para colocar a situação em dia e que “não queria assumir a prefeitura nessas condições. É algo que não me traz alegria, mas estamos trabalhando para pagar as contas”, afirmou.

Demonstrando otimismo, José Augusto deixou claro que não irá disputar nenhum cargo eletivo, por conta da legislação eleitoral. Para isso, o prefeito informou que irá pagar os salários dos servidores no dia 10 de maio. “Quando cheguei para tomar pé da situação, só havia dinheiro para pagar meia folha dos professores. Eu não vou fazer isso. No dia 10 vamos pagar a primeira folha”, informou o prefeito interino em entrevista ao radialista George Magalhães, no jornal da Fan segunda edição.

José Augusto também comentou sobre o número de servidores comissionados, explicando que terá que reduzir o quadro que hoje chega a 515 cargos em comissão. “Estou para fazer gestão, tanto que aceitei assumir e para isso, temos que adaptar às condições, lembrando que há verbas bloqueadas, além de uma dívida junto ao INSS”, explicou.