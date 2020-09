Prefeitura municipal de Aracaju realiza segunda fase do TestAju

01/09/20 - 16:29:56

Nesta terça feira, 1º de setembro, foi realizado o terceiro dia de testes rápidos da segunda fase do TestAju, pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A ação foi realizada no estacionamento do Mercado do bairro Augusto Franco, atraindo comerciários, comerciantes e moradores.

O TesteAju é mais uma ação de enfrentamento à covid-19 e tem duas vertentes, que é o teste RT-PCR nos bairros, no qual se pesquisa o vírus ativo. E o teste rápido, realizado em espaços públicos e avalia o percentual da população que já teve contato com o vírus e já desenvolveu anticorpo.

De acordo com a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde de Aracaju, Taise Cavalcante, a equipe da Secretaria disponibiliza 500 testes rápidos IGG/IGM por dia. O local não é divulgado previamente para evitar aglomeração das pessoas. A ação acontece duas vezes na semana e já foi realizada nas Praças General Valadão e Hilton Lopes.

“Nos dois dias de ações realizadas nas praças, o que detectamos é que o resultado por cada dia está ultrapassando os 10%, ou seja, cerca de 12% das pessoas que estão realizando o exame por dia já tem sim o anticorpo no seu organismo, o que mostra que as pessoas já adoeceram ou já tiveram contato com o vírus, desenvolvendo ou não os sintomas que façam referência a covid-19”, explica.

Taise reiterou que essas ações serão realizadas até o dia 18 de setembro e a proposta é realizar quatro mil testes em locais com um maior fluxo de pessoas, que fazem o exame, são orientadas e, em até quinze minutos, já recebem o resultado.

“É importante lembrar as necessidades dos cuidados sanitários. Nós ainda estamos na pandemia, por isso devemos continuar usando máscara, higienizando as mãos e mantendo o distanciamento social”, enfatiza.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE