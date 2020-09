PRF APREENDE 56 QUILOS DE MACONHA DENTRO DE PORTA-MALAS DE UM CARRO

01/09/20 - 05:51:28

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde desta segunda-feira, 31, cerca de 56 quilos de maconha transportados em um automóvel. A ação aconteceu no km 108 da BR-101, em São Cistóvão/SE.

Os agentes federais faziam o trabalho de fiscalização rotineira quando abordaram o condutor de um veículo Renault/Sandero, com placas da Bahia, que apresentou comportamento suspeito. Durante inspeção detalhada, os policiais encontraram no porta-malas do automóvel cerca de 56 quilos de maconha. O condutor disse que receberia R$ 3 mil pelo transporte do entorpecente, do município de Feira de Santana/BA para a capital Maceió/AL.

Estima-se que o prejuízo causado ao narcotráfico nesta ocorrência seja superior a R$ 56 mil. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil, em Aracaju.

Mais droga – Do início do ano até agora, a PRF apreendeu 3,3 quilos de skunk, 574 quilos de maconha e 600 quilos de cocaína nas rodovias federais de Sergipe, nos municípios de Itabaiana, Frei Paulo, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Com essas apreensões, estima-se que o prejuízo causado ao narcotráfico brasileiro ultrapasse a cifra de R$ 25,6 milhões.

Fonte: PRF/SE