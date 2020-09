Projeto Azahar abre vaga de trabalho no município de Laranjeiras

O Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras está selecionando um profissional para atuar como Agente Mobilizador. A vaga é exclusiva para pessoas que residem no município de Laranjeiras, e que tenham o ensino fundamental completo. A carga horária é de 20h semanais.

As inscrições estão abertas até o dia 02 de setembro pelo e-mail [email protected] O edital está disponível nos sites www.projetoazahar.com.br e www.fapese.org.br.

O projeto Azahar: Flor de Laranjeiras é realizado pela UFS e FAPESE em parceria com a Petrobras, por meio do Programa #PetrobrasSocioambiental.

Requisitos

Além de residir em Laranjeiras e possuir o ensino fundamental completo, o candidato deve comprovar experiência profissional com educação ambiental com foco em recursos hídricos, ter 18 anos ou mais e ter disponibilidade para cumprir a carga horária da função.

Para se inscrever, os documentos necessários são: Cópia do Registro Geral (RG); Cópia do CPF; Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental; Cópia do Comprovante de residência em Laranjeiras; Currículo, além de Ficha de inscrição, Declaração e documentos exigidos no quadro de títulos, cujos modelos estão no Edital da seleção.

Por Débora Melo