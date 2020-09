Projeto “Uni solidários” inicia sua segunda fase de campanha

01/09/20 - 07:17:00

O projeto “Uni solidários”, realizado pela Liga Acadêmica de Cirurgia Oral Menor de Sergipe (Lacose) do Departamento de Odontologia da UFS, iniciou a segunda fase da campanha para assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, o foco é captação de cestas básicas, que serão destinadas para associações e entidades sem fins lucrativos.

Essa nova fase tem como tema “Mais do que nunca, é tempo de solidariedade” e consiste em promover a continuidade de ações para auxílio da população, frente ao cenário pandêmico atual. O projeto tem em vista a necessidade de doação de itens de higiene ou possíveis donativos na captação de cestas básicas.

De acordo com André Luís Silva, presidente da Lacose, “a Liga, sob coordenação da professora Liane Maciel, tem se sensibilizado com a necessidade de assistência a diferentes grupos na nossa comunidade. O intuito é desenvolver um trabalho de impacto social e representação por meio de atividades como essa, que visem despertar mais colegas e instituições a enxergarem por além dos muros”.

Para contribuir com a campanha, é só entrar em contato com a Lacose através do número (79) 99963-5593, ou por meio do perfil no Instagram @lacose_ufs.

Primeira fase

Durante a primeira fase do projeto, iniciada em maio de 2020, o objetivo foi confeccionar máscaras reutilizáveis para serem destinadas à instituições sociais ou grupos vulneráveis. Com mais de 300 peças produzidas, a primeira doação foi feita para contribuir com as ações de conscientização do 5º Batalhão da Polícia Militar de Sergipe.

Ascom

