PSDB Aracaju realiza Convenção Municipal no próximo domingo, 6

01/09/20 - 17:02:14

O Diretório Municipal do PSDB Aracaju realiza, neste domingo, 6, a convenção que vai homologar a chapa dos pré-candidatos a vereador na capital. Além disso, o partido oficializará o apoio à chapa encabeçada pela pré-candidata a prefeita de Aracaju, Danielle Garcia (Cidadania), com Valadares Filho (PSB) vice. A convenção ocorrerá a partir das 9h, na sede do Diretório Estadual do PSDB, e será presencial apenas para os convencionais.

“Contamos com nomes que, em sua maioria, estarão disputando pela primeira vez uma eleição, mas que têm o compromisso e o desejo de trabalhar por uma Aracaju melhor, pois conhecem a nossa cidade e vivem diariamente os seus problemas”, afirma o presidente do PSDB Aracaju, Acácio Cardoso.

Da assessoria