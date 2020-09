Rádios ajustam a pontaria

01/09/20 - 08:12:35

Por Adiberto de Souza *

Com a campanha eleitoral prestes a ser iniciada, algumas rádios já começaram a ajustar a pontaria. No interior de Sergipe, onde a maioria das emissoras pertence aos políticos, os ditos “pistoleiros intelectuais” já estão usando o microfone para treinar o verbo contra os adversários. Estes radialistas fustigam candidatos a prefeito e vereador que não rezam na cartilha dos patrões. O que se houve são acusações sem provas, ataques grotescos à honra alheia, calúnias reprováveis. Pelo andar da carruagem, a campanha promete ser de nível baixíssimo, pois além dos radialistas antiéticos, os bandoleiros das redes sociais também estão nessa guerra suja. Portanto, quem está pensando em disputar um cargo eletivo é bom saber que os adversários não pouparão nos ataques baixos visando desgastá-lo junto ao eleitorado. Tomara que a Justiça Eleitoral castigue, sem dor nem piedade, quem confunde microfone com pistola e puna com rigor as emissoras que se prestam a este reprovável expediente. Crendeuspai!

Canindé na pauta

Finalmente, o pedido de intervenção estadual na Prefeitura de Canindé entrou na pauta do Pleno do Tribunal de Justiça. Interrompido em 17 de junho, o julgamento será retomado no próximo dia 16, portanto três meses depois. Coube ao Ministério Público requerer a recolocação do processo na pauta do Pleno. Dos 13 desembargadores, seis já votaram favoráveis à intervenção pelo período de quatro meses. A demora, contudo, impedirá o cumprimento deste prazo, pois o mandato do prefeito Ednaldo da Farmácia (Progressista) acaba em dezembro. Marminino!

Reeleição tranquila

O sergipano Roberto Góes foi reeleito presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Indubrasil, para um mandado de 2020 a 2023. A entidade presidida por Roberto trabalha para promover a raça indubrasil no Brasil e no mundo. A Associação também objetiva defender os interesses de criadores de Indubrasil de todo o país e o melhoramento da raça. Boa sorte, amigo!

Prefeitura culpada

A única culpada pelo transporte clandestino de passageiros em Aracaju é a prefeitura. O elevado preço das passagens de ônibus e a ausência de uma política definida para o setor estimulam a pirataria. Enquanto a prefeitura não exigir das empresas que prestem um serviço de qualidade com preços razoáveis, o aracajuano continuará colocando a vida em risco para trafegar em veículos caindo aos pedaços e dirigidos sabe-se lá por quem. Uma lástima!

Palanque velho

Os adversários da prefeiturável Danielle Garcia (Cidadania) não a deixam em paz. Para contestar o discurso de nova política feito por ela, seus opositores divulgaram a relação dos políticos tradicionais que estarão no palanque da moça. Citam os veteranos Antônio Carlos Valadares (PSB), Eduardo Amorim (PSDB), o dublê de político e empresário Edvan Amorim (PR), o ex-deputado federal Valadares Filho, além do deputado federal Valdevan Noventa (PL). Este não é da velharia, porém está sendo processado por crime eleitoral já tendo, inclusive, sido preso por isso. Misericórdia!

Fofoca influencia

Ter o voto influenciado por notícias falsas (fake news) é uma preocupação de 75% dos eleitores. Segundo pesquisa encomendada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, entre os mais jovens, com até 34 anos, o receio sobe para 82%. Cerca de um terço (34%) dos entrevistados tem o hábito de compartilhar informações sobre políticos pelas redes sociais. Danôsse!

Mesários treinados

A Justiça Eleitoral começa hoje, o treinamento dos mesários que atuarão nas eleições deste ano. Em razão da pandemia de Covid-19, essa qualificação será realizada preferencialmente pela modalidade a distância. A capacitação acontece no Portal de Educação do TSE e pelo aplicativo da Justiça Eleitoral. Para participar do curso o cidadão precisa ter sido previamente convocado pelo cartório eleitoral e ter recebido na sua carta de convocação as instruções para se inscrever no treinamento. Então, tá!

Sem novidades

A sessão plenária da Assembleia nesta terça-feira deverá ser rápida. Na pauta de hoje apenas oito indicações dos deputados Rodrigo Valadares (PTB), Kitty Lima (Cidadania) e Capitão Samuel (PSL). Por conta da pandemia do coronavírus, a sessão será mista, podendo os deputados participarem presencialmente ou pela internet.

Mínimo menor

A queda da inflação fez o governo Bolsonaro reduzir o reajuste do salário mínimo para o próximo ano. Segundo o projeto do Orçamento de 2021, enviado ao Congresso, o mínimo subirá para R$ 1.067 em 2021. Este valor representa um aumento de R$ 22 em relação ao mínimo atual, de R$ 1.045, mas equivale a uma redução de R$ 12 na comparação com os R$ 1.079 proposto em abril. O valor, no entanto, pode ser revisto na proposta de Orçamento da União, dependendo da evolução dos parâmetros econômicos. Aguardemos, portanto!

Volta pra casa

O Republicanos está de volta ao time político liderado pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Reunido ontem, o partido decidiu abortar a pré-candidatura do pastor Jony Marcos a prefeito de Aracaju, para apoiar a reeleição do pedetista. O Republicanos rompeu com o governo em 2018 para tentar eleger o pastor Heleno Silva ao Senado. O retorno da legenda ao grupo político de Edvaldo foi estimulado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Gavião, em 9 de fevereiro de 1930.

