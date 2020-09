“Rápida” ao construir Hospital sem UTI, PMA não tem “pressa” para desativá-lo

Alguns setores da imprensa sergipana noticiaram um fato que chamou a atenção deste colunista: a Prefeitura de Aracaju vai analisar, com calma, quando iniciará o processo de desmonte da estrutura do Hospital de Campanha, erguido com dispensa de licitação no estádio João Hora (campo do Sergipe) para “ajudar” no combate ao novo coronavírus (COVID-19), mesmo sem contar com um único leito de UTI. Os números de infectados e de óbitos por conta da pandemia caíram, felizmente.

A rede privada e até o governo do Estado já desinstalaram alguns leitos específicos para a COVID, mas a PMA ainda prefere aguardar um tempo para desmontar a estrutura, cujo contrato é da ordem de R$ 3 milhões até o final do ano. Ou seja, quando da construção de um Hospital de Campanha, a Prefeitura de Aracaju procedeu rapidamente a dispensa de licitação e, das três propostas apresentadas, escolheu a melhor, do empresário Téo Santana, referência no Estado no ramo de entretenimento…

O Hospital de Campanha da PMA vem sendo alvo de muitas polêmicas desde a sua construção. E não que ele não fosse importante, mas pelo fato de, estarmos em meio a uma pandemia, e do alto investimento, a gestão de Edvaldo Nogueira (PDT) “não viu necessidade” de se erguer uma unidade com leitos de UTI! Isso com centenas de sergipanos, muitos aracajuanos, vindo à óbito ou clamando por um leito, por um atendimento digno, uma resposta decente do poder público!

Quando dos questionamentos sobre problemas detectados no Hospital de Campanha, o prefeito Edvaldo Nogueira tratou de “correr” no Ministério Público Estadual para “provar” toda a legalidade, mas esqueceu de fazer o mesmo com o Ministério Público Federal. O resultado: por se tratarem de recursos federais, de combate à COVID, a PMA entrou na “mira” da PF, da CGU e do próprio MPF. Recebeu até a “visita de cortesia” dos “homens de preto”…

O interessante é que a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, do contestado prefeito Padre Inaldo (PP), construiu um Hospital de Campanha, possivelmente mais barato e com UTI! E pasmem: nesta terça-feira a unidade será desativada! Já em Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira, que vem pagando mensalmente ao empresário Téo Santana, ainda vai avaliar, sem pressa, quando o fará o mesmo. Com o município “nadando em dinheiro” da COVID “tá tudo tranquilo e favorável”…

Agora, já que o Ministério Público Estadual já conseguiu “enxergar”, seja por “miopia” ou outras razões, o Hospital de Campanha da Prefeitura de Aracaju, construído rapidamente sem UTI, não atendeu nem a metade da sua estrutura, ou seja, muitos leitos sequer foram usados. E que os “hipócritas” nem ousem “festejar isso”, porque por não ser um “hospital porta aberta”, muitas vítimas da COVID sequer tiveram acesso, quando poderiam ter uma chance. Mas a “fatura” um dia chega…

Veja essa!

Este colunista disse que Waldoilson Leite, novo superintendente da FUNASA em Sergipe era servidor público de carreira da COHIDRO, quando na verdade ele é funcionário há muitos e muitos anos da CODISE.

E essa!

Por sua vez, nessa segunda-feira (31), um político experiente fez um alerta para Waldoílson: “a FUNASA é um órgão muito importante, sobretudo no Nordeste, e que requer ação! Espero que faça um bom trabalho porque será cobrado”.

Indicação à três

O mesmo político pontuou que a indicação de Waldoílson deveria se manifestar porque quem deixou a “digital” também será cobrado. “Sergipe precisa saber disso às claras, de quem está com o governo Bolsonaro, porque tudo está monitorado e fiscalizado”.

Bolsonaristas de olho

A coluna conversou com grupos aliados e defensores do governo Jair Bolsonaro que alertaram que vão monitorar todos os indicados para o comando de órgãos federais em Sergipe. A turma “já ligou o radar” e, diferente do que havia em outros governos, essa “militância” promete fiscalizar e cobrar. É “andar na linha” e “olhar o trem”…

Bomba!

Tem um advogado de um órgão público estadual que tem incitado bastante o “chefe” a buscar fatos que não existem, tipo “enxugar gelo” ou até mesmo “pentear macaco”! Conhecido como “jogador dos dois lados”, ou seja, diz que defende os interesses do órgão, mas cuida dos interesses do fornecedor (do mesmo órgão), esse advogado nem imagina, mas já está sendo acompanhado bem de pertinho! Como diz o ditado do chefe: “siguemos em frente”…

Exclusiva!

A turma já “cresceu os olhos” para o “contador” de um órgão, com passagens não recomendáveis por onde já atuou, que insatisfeito com o ostracismo, tem buscado de qualquer forma criar fatos para retornar “à ativa”! Esquece ele que, em um passado remoto, ele conseguiu implodir a lei da física, com a “façanha” de “ocupar dois espaços no universo ao mesmo tempo”! Será que o rapaz é ligeiro? Como diz o chefe maior: “siguemos em frente”…

Sergipe Previdência

A coluna recebeu reclamações de aposentados e pensionistas do Estado que estão revoltados com o descaso do Banese, durante a pandemia, por não suspender a cobrança dos contratos vigentes. A turma está querendo sair, em debandada do Banco, fazendo a portabilidade com outras instituições que concedem mais vantagens, mas estranhamente chega a informação que o Sergipe Previdência estaria criando dificuldades! Isso pode, Arnaldo?

“Café no bule”

Este colunista fala, mas as pessoas parecem não levar a sério! Desde as “bombas juninas” que vem se alertando para as “visitas dos homens de preto” pelo Estado, na capital e no interior; nessa COVID-19 tem “aluno” celebrando as “notas 10”, mas no final pode findar sendo “reprovado” com um “zerinho ao quadrado”! Bote o café no bule e prepare o cuscuz…

Em meados de Setembro

Chega a informação “do além” que, já neste mês de setembro, junto com a Primavera também chega mais uma Operação “grande” em Sergipe; tudo muito organizado e possivelmente com “visitas” pré-agendadas! Denúncias são muitas e os tempos são outros! Infelizmente alguns órgãos “insistem” em não fazer o “dever de casa”! Ainda bem que tem sempre “alguém” disposto a “ensinar a lição”…

Detetive virtual

Na noite dessa segunda-feira (31), após o “último beijo da novela global”, o “detetive virtual” mais conhecido em Sergipe, José Edirani, trouxe mais uma denúncia sobre a prefeitura de Capela: ele verificou in loco, com vídeo, que a Praça da Juventude, praticamente construída pela gestão anterior e entregue pela atual em agosto de 2018, com recursos da União, meses depois, em 2019, segundo consta uma tomada de preços revelada por Edirani, passou por uma “reforma”, de R$ 65 mil, sob a responsabilidade de uma empresa alagoana, situada no “município de Feliz Deserto”! Vôte!

Mês da mentira

Segundo o “detetive virtual” José Edirani, com documentos em mãos, a “obra de reforma” da praça da Juventude foi empenhada no dia 2 de abril e os recursos foram pagos no dia seguinte. De acordo com as filmagens, dois anos depois de inaugurada, nem parece que a praça foi reformada porque há muito o que ser feito. “Tudo em abril, conhecido pelo povo capelense como o ‘mês da mentira’! Isso pode, Arnaldo?”, questiona Edirani. Esse “detetive virtual” descobre é coisa…

Zezinho Guimarães

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) defende como pré-candidato a governador em 2022 o empresário e ex-prefeito Ivan Leite. “Austero, honrado, sério, qualificado, conhecedor dos problemas de Sergipe. Bem na classe empresarial e um homem do interior. Estância, berço da Cultura sergipana, merece ter um governador”, defendeu.

E o meio ambiente, PV?

Assim que tomou conhecimento da adesão do Partido Verde ao projeto de reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira, este colunista, com sinceridade, ficou sem entender! Quase tomou um susto! Será que os “dirigentes verdes” não estão circulando pela região central da cidade? Foram 260 árvores centenárias arrancadas, aproximadamente, e sob muitos protestos! Como perguntar não ofende, e o meio ambiente, Partido Verde?

Meio ou “meu” ambiente?

Não custa lembrar os problemas ambientais crônicos na região da Jabotiana, com as enchentes que ocorrem todos os anos e que, em 2019, Edvaldo prometeu resolver e nada fez! Agora a obra da PMA na Ocupação das Mangabeiras teve de ser suspensa por apresentar riscos ambientais. E, ainda assim, o PV quer a continuidade da gestão? É a defesa do meio ambiente ou do “meu ambiente”? Sei não…

Alô Arauá!

Chegam informações para este colunista sobre uma grande operação em andamento, supostamente envolvendo o secretário de Planejamento do município! Dizem que as ocorrências do Rio de Janeiro, nas devidas proporções, e ínfimo, em relação as práticas do excelentíssimo secretário, é algo que ainda vai dar muito o que falar…

Vitória de Elber

O vereador de Aracaju, Elber Batalha (PSB) obteve uma vitória judicial contra o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). “Democrático”, o gestor processou o parlamentar com o intuito de silenciá-lo por entender que suas críticas poderiam prejudicar sua imagem na campanha eleitoral. “Edvaldo Nogueira tentou calar a minha voz para que eu não fizesse mais denúncias relacionadas aos vários escândalos de sua gestão”.

Segue o fluxo!

“Edvaldo me processou e a justiça me deu ganho de causa, reconhecendo que nossas denúncias nada mais são que o livre exercício do mandato de vereador por Aracaju, fiscalizando a aplicação do dinheiro do povo. O prefeito não vai me calar! Continuarei fiscalizando a gestão e o uso do dinheiro público. Edvaldo Nogueira precisa aprender a conviver com a democracia e aceitar a fiscalização firme da oposição”, pontuou Elber Batalha. Vitória da democracia…

Witzel, André e o PSC

Este colunista não vai se esquivar de tratar do assunto, mas também não vai se antecipar, apenas para fazer especulações e, no caso, denegrir alguém! A Operação da Polícia Federal, desencadeada essa semana, no Rio de Janeiro e em outros Estados, culminou com o afastamento imediato do governador Wilson Witzel (PSC) do cargo; a prisão do presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo; além de outras prisões e dezenas de buscas e apreensões à procura de provas contra um suposto esquema de pagamento de propinas pelo governo fluminense.

Busca em Sergipe

André Moura, que voltou ao cargo de chefe da Casa Civil, recentemente, estava entre BSB e o Rio de Janeiro quando da deflagração da Operação. Sua residência em um condomínio fechado em Aracaju também passou por buscas e apreensões da PF, mas nada foi encontrado.

André não é alvo

A coluna não vai antecipar nada porque, em primeiro lugar, a própria Polícia Federal e os órgãos fiscalizadores ainda não fizeram qualquer manifestação sobre a Operação em Sergipe, ainda; segundo porque a defesa de André Moura tratou de se antecipar e estranhou a busca e apreensão na casa do ex-deputado sendo que ele, segundo seu jurídico, não era “alvo da Operação”!

Fez muito por Sergipe

É preciso esperar o andamento das investigações e os desdobramentos da Operação, antes de sair julgando precipitadamente. Já foi dito neste espaço (e não justifica, caso tenha errado) que André Moura fez e ainda faz, em BSB, muito mais que por Sergipe, do que a maioria da atual bancada federal. O volume de recursos que ele intercedeu para virem para o nosso Estado gerou muitos empregos e desenvolvimento para as cidades, além de condições de subsistência. Estranhamente alguns setores da imprensa local não escondem um “ranço” com ele…

Apoio a Edvaldo

No dia anterior à Operação da PF, André Moura concedeu uma entrevista aos jornalistas André Barros, Daniele Ferreira e Priscila Andrade na Nova Brasil FM, quando não só ratificou o apoio do PSC à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira, como também negou que a indicação do nome para vice-prefeito seja uma imposição da legenda. Deixou claro que, independente do vice, o PSC tem compromisso com Edvaldo.

Rodrigo Paixão

Jornalista, leitor da coluna e amigo do titular deste espaço, Rodrigo Paixão, nos deixou na sexta-feira (28), aos 40 anos. A informação é que ele estava internado no Hospital São Lucas, em tratamento de uma cirrose hepática. Foi sepultado no Cemitério Colina da Saudade. Rodrigo tinha o dom de carregar um sorriso largo no rosto sempre e de brincar com todos os seus amigos. Seu “vozeirão” fará falta! A coluna externa os sentimento de pesar aos familiares de Rodrigo Paixão.

Olho nele!

A grande bomba da semana está na conta de um gestor público do estado, que vive se vangloriando de honesto, e pratica nas caladas todo tipo de arrumação para beneficiar os seus! Falador e cheio de supostos princípios, o rapaz não tem ideia do “barco que entrou”! O desenrolar dos fatos, estão porvir esta semana! Ou ele “é muito direito” ou só ele acredita nos conceitos próprios de honestidade…

Alô Socorro!

No sábado (29), aconteceu a Plenária de lançamento da pré-candidatura de Klewerton Siqueira à prefeito de Nossa Senhora do Socorro e dos pré-candidatos a vereadores do PT e convidados, com a presença de autoridades estaduais e nacionais do partido, bem como de representantes de partidos simpatizantes e amigos.

Alô Propriá!

Fim do mistério em Propriá! Em entrevista exclusiva para o jornalista Ferreira Filho, o ex-prefeito Luciano Nascimento (DEM), o “Luciano de Menininha”, confirmou que está de volta à política e vai disputar a prefeitura municipal este ano. O democrata explicou que, desde que saiu do comando do município, estava decidido a tocar sua vida empresarial e apostou na renovação política.

Luciano Nascimento

O democrata explicou que, diante dos problemas acumulados, após sucessivas gestões na cidade, conversou com a família e amigos e tomou a decisão. Sobre alianças políticas ele disse a Ferreira Filho que os entendimentos vão ocorrer, que o candidato a vice será anunciado no dia 15, mas enfatizou que Propriá está carente de gestão, do ponto de vista administrativo.

Alô Canindé!

Chega a informação que o candidato a vice da chapa encabeçada por Kaká Andrade (PSD) será o empresário Luciano Ferreira, ex-vereador do Municipio. Existem rumores de uma queima de fogos nesta segunda-feira (31), no Povoado Capim Grosso (onde Luciano exerce forte liderança), para celebrar a aliança.

Mães pela Diversidade I

Na semana em que completa seu primeiro aniversário de existência em Sergipe, o Coletivo Mães pela Diversidade, diante de tanto trabalho e dedicação de muitas pessoas que contribuem para a causa LGBTQI+, aproveita a oportunidade para comemorar e agradecer a todas as parcerias nessa jornada: CASAMOR, CLINICA REMONTA, RENOSP, EVANGELICXS, UNIDAS, COMISSÃO DE DIREITOS LGBTQI+ DA OAB/SE, MP DE SERGIPE.

Mães pela Diversidade II

Entre reuniões, eventos, diálogos acadêmicos, encontros para distribuição de afetos e cestas básicas e, ainda, rodas de conversa, o grupo vem ampliando e fortalecendo sua rede de acolhimento. “Que venham muitos mais anos, para continuarmos lutando pela diminuição do preconceito e para que sejam implementadas políticas públicas de inclusão. Que nós seja possível transformar a vida de pessoas que só precisam de dignidade e um tanto de afeto para serem que são e amaram a quem quiserem, para viverem felizes”, pontuam em nota as “Mães pela Diversidade”.

‘Feijoada Beneficente’

O Externato São Francisco de Assis vai manter a tradição e realizar mais uma edição da ‘Feijoada Beneficente’ para levar entretenimento ao público e arrecadar recursos para manter o trabalho realizado pela instituição. Este ano vai ser diferente mas ainda mais especial e solidário, seguindo os decretos dos governos por medidas de segurança contra o coronavírus e evitar aglomeração, a festa será realizada através de uma Live a partir das 12h do sábado, 5 de setembro, direto do Canal do Youtube do Externato, e o público vai poder comprar a feijoada para almoçar em casa com a família e acompanhar toda a programação musical.

