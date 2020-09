Shoppings ampliam horário de funcionamento a partir da sexta, 4

Com a retomada gradual das atividades econômicas em Sergipe, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju passam a funcionar das 10h às 22h. Oferecendo mais tempo para os clientes realizarem suas compras e serviços, a partir da próxima sexta-feira, 4 de setembro, todas as lojas, quiosques e praças de alimentação abrirão, de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, as praças de alimentação funcionarão das 12h às 20h; as lojas e os quiosques estarão abertos das 14h às 20h.

Seguindo as determinações do Poder Público, cinemas, parques e demais operações de lazer permanecem fechados e as agências bancárias operam de acordo com a programação das respectivas instituições financeiras.

Embora o Governo do Estado de Sergipe tenha autorizado o funcionamento diário dos shoppings a partir de 28 de agosto, as administrações do Jardins e RioMar adiaram a mudança para o dia 4 de setembro para que os lojistas pudessem se programar, recontratar funcionários e adequar os estabelecimentos ao novo horário de atendimento.

Confira como será o funcionamento nos shoppings Jardins e RioMar a partir do dia 4 de setembro:

Lojas e quiosques: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h;

Alimentação: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 12h às 20h;

Restaurantes: segunda a domingo, das 12h às 22h;

Cinemas, parques e demais operações de entretenimento: fechados.

Fonte: Ascom