SINPOL REFORÇA IMPORTÂNCIA DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DENTRO DO EXERCÍCIO

01/09/20 - 06:37:01

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) protocolou ofício ao governador Belivaldo Chagas com o objetivo de reforçar a importância do pagamento do 13º Salário/2020 integral aos servidores públicos do estado de Sergipe, dentro do exercício financeiro de 2020, em no máximo quatro parcelas mensais, preferencialmente com créditos a ocorrer até o dia 20 de cada mês, iniciando no mês de setembro/2020 e finalizando com a última cota até o dia 20/12/2020.

O documento aponta que mesmo diante da pandemia, o Governo de Sergipe arrecadou mais de R$ 6 bilhões no período de janeiro e julho de 2020. Em comparativo ao mesmo período do ano passado, houve crescimento de 3,516886%. Além disso, o Governo Federal está enviando apoio financeiro para Sergipe no montante de R$ 313 milhões. Destes, R$ 104,34 milhões estão vinculados a investimentos nas áreas da saúde pública e da assistência social, e R$ 208,66 milhões de livre aplicação. Tal fato garante ao Governo de Sergipe uma condição financeira capaz de efetivar o pagamento integral do 13º dos servidores públicos estaduais, a exemplo do observado no estado do Amazonas.

“Outro ponto importante a se destacar é que já iniciamos o processo de evolução para a flexibilização/reabertura das atividades dos setores do comércio, da indústria e dos serviços em Sergipe. Há evidente necessidade de se colocar o dinheiro em circulação no mercado para movimentar a economia de forma mais dinâmica e evitar o quebramento total daqueles que geram riquezas para o nosso estado”, pontuou Ênio Nascimento, presidente interino e diretor Jurídico do Sinpol/SE.

O documento sugere, entre outros pontos, que se o Governo entender que não tem condições de realizar tal pagamento para todos os servidores públicos, que realize o pagamento do 13º dos profissionais que atuam em áreas essenciais e que não pararam suas atividades em meio à pandemia, a exemplo da categoria policial civil. Os policiais civis agora aguardam retorno por parte do governador Belivaldo Chagas.

Ascom Sinpol