Vereador cabo Amintas bate-papo de polícia com o delegado André David

01/09/20 - 10:03:31

O vereador Cabo Amintas (PSL) realizou mais uma live na noite desta segunda-feira, 31, em suas redes sociais. Dessa vez contou com a presença do delegado do Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE),

André David, e tiveram um papo de polícia.

Amintas iniciou o bate-papo perguntando ao delegado se ele sente diferença no tratamento da população com a polícia e com o COPE, em específico. “As pessoas cansaram de sofrer na mão de bandido. E agora, quando o COPE age com firmeza dentro da legalidade, já sentiu nas ruas se a população mudou com relação a isso?”, questionou.

André David respondeu que sim, inclusive está percebendo muito apoio através das redes sociais. Também ressaltou que “a criminalidade que o COPE enfrenta é o crime organizado, que muitas vezes tem uma estrutura melhor do que o próprio estado”, comentou. “Além disso, sempre recebemos apoio de algumas unidades policiais, como no caso da Caatinga que nos ajudou a solucionar a execução do Capitão Oliveira, pegamos os criminosos e os mandantes. Quero agradecer também, o apoio da Radiopatrulha que sempre está presente quando estamos na rua, no combate e solicitamos o apoio, eles chegam rapidamente. Quero dar os parabéns à Radiopatrulha pelo serviço que prestam a sociedade sergipana”, declarou o delegado.

Muitos internautas que acompanharam a live elogiaram o trabalho do vereador Cabo Amintas e do delegado André David, que recebeu até pedidos da população para voltar a trabalhar no município de Estância. André agradeceu aos elogios de todos, mas garantiu que o bom trabalho só é feito quando se tem uma boa equipe. “Delegado sem equipe não é nada. Faço parte de uma equipe de homens melhores do que eu. O papel do delegado é facilitar o trabalho do policial e dar a cara para aparecer e não comprometer o investigador”, afirmou.

Um seguidor das redes sociais pediu para o delegado dar uma nota de 0 a 10 para a Segurança Pública de Sergipe. “Acho que o Governador acertou ao nomear João Eloy como Secretário de Segurança Pública, já começou bem. É difícil analisar de forma geral, mas na minha visão sobre a polícia civil conseguimos um bom resultado, conseguimos elucidar todos os casos de repercussão, diminuir o índice de homicídios e zerar os roubos a bancos”, disse satisfeito André David.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas