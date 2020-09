Zezinho destaca Cia. de Arte Alese como instrumento de cultura, educação e democracia

01/09/20 - 13:03:54

O parlamentar parabenizou o grupo vinculado à Escola do Legislativo por seus cinco anos de existência

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) parabenizou a Cia de Arte Alese pelos cinco anos de existência completados nesta terça-feira, 01 de setembro. Vinculada à Escola do Legislativo (Elese), a Cia de Arte nasceu com o intuito de promover e levar projetos teatrais e oficinas educativas para a Casa Legislativa e toda a sociedade, fortalecendo a cidadania.

“É uma companhia teatral, que engloba todas as artes de forma lúdica. Tem ajudado a estabelecer uma importante linha de diálogo e de contato do Poder Legislativo com a população através da cultura, da educação de uma maneira inteligente, habilidosa e especial. Merece todo o reconhecimento. Ela é um orgulho para Sergipe”, comemorou Zezinho Sobral.

A Cia de Arte Alese conta com cinco atores no elenco e promove a integração com crianças, jovens e adultos. O grupo é responsável por levar oficinas e espetáculos para comunidades carentes com pouco acesso à cultura. Suas apresentações já encantaram todos os públicos, de todas as cidades, em quase todos os municípios sergipanos.

“Também assinei as congratulações pelos cinco anos desta tão promissora companhia, sendo um estímulo pelo trabalho que é desenvolvido de fortalecimento da cultura sergipana. Toda equipe tem desempenhado um papel essencial no fortalecimento da nossa cultura, da educação e da democracia”, destacou o deputado Zezinho Sobral.

