ALESE SUSPENDE SESSÃO PELO FALECIMENTO DO VEREADOR JASON NETO

02/09/20 - 14:16:34

A Assembleia Legislativa de Sergipe, em nome de todos os deputados estaduais, lamenta a morte do vereador de Aracaju Jason Neto (PDT), ocorrida na manhã desta quarta, 2. De acordo com informações de familiares, o vereador passou mal em sua residência, chegou a ser atendido pelo Samu, mas não resistiu. Em homenagem ao vereador, o presidente da Alese, Luciano Bispo, suspendeu a sessão que estava sendo realizada em plenário ao tempo em que presta solidariedade aos amigos e familiares.

Formado em Jornalismo, Jason Neto é irmão do deputado Federal Fábio Henrique (PDT) e do vice-prefeito de São Cristóvão, Adilson Junior (PDT). O vereador estava exercendo o seu 1º mandato, e foi eleito com 2.797 votos. Atuou durante 18 anos no rádio como locutor esportivo e âncora de programas jornalísticos em diversas emissoras. Jason Neto também era funcionário público há 26 anos do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (IPESAUDE).

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese