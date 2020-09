SENADOR ALESSANDRO VIEIRA COMEMORA EDITAL DO PAA LEITE EM SERGIPE

Na segunda-feira, 31 de agosto, o Governo Federal publicou no Diário Oficial um edital de liberação de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade incentivo à produção e ao consumo do leite (PAA Leite). Com este edital Sergipe pode solicitar até R$3.000.824,15 para o programa. Este avanço é fruto do trabalho do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que vem há tempos demandando do Ministério da Cidadania a retomada do PAA-Leite em Sergipe.

“Essa é uma grande vitória para nosso Estado. O PAA Leite é um excelente programa, de um lado ele impulsiona a produção local, beneficiando o produtor de lei sergipano com a garantia de pagamento justo pela sua produção, e por outro lado auxilia famílias em condição de vulnerabilidade, pois quando o PAA Leite for implementado, cada família assistida receberá uma quantidade de litros de leite por semana”, destaca Alessandro Vieira.

As aquisições e doações de lei do PAA Leite serão operacionalizadas pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seides), em parceria com o Governo Federal. Em Sergipe o programa estava parado e sem convênio desde 2011.

“Atendendo nosso pedido de urgência feito na reunião que tive com o ministro Onyx Lorenzoni, na quinta-feira (27), foi publicado um edital para que o Governo do Estado se inscreva e apresente as documentações da parte burocrática para que Sergipe retome o PAA Leite. Vamos acompanhar essa situação de perto, para que a oportunidade seja aproveitada”, ressalta o senador Alessandro.

PAA Leite

O Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade Leite (PAA Leite) estimula a produção e assegura o consumo diário, fortalecendo a cadeia produtiva por meio da geração de renda e da garantia de preço do produto da agricultura familiar, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição.

O leite adquirido é beneficiado em laticínios contratados pelas associações de produtores e entregue às famílias em situação de insegurança alimentar. Destina-se a crianças entre 6 meses e 6 anos, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência que não recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC), gestantes, nutrizes e pessoas que apresentem estado de desnutrição comprovada.

EDITAL PAA LEITE SERGIPE

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-justificativa-n-2/2020-274959054

