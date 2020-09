Belivaldo indica Helom Oliveira para presidente do Banese

O governador Belivaldo Chagas (PSD) indicou, na tarde desta quarta-feira (02) o nome do diretor de Finanças, Controle e Relações com Investidores do Banese, Helom Oliveira da Silva, para ser o novo presidente do banco, substituindo a Fernando Mota, que deixou o cargo em junho.



– Além de funcionário de carreira da instituição há 14 anos, Helom Oliveira é administrador de Empresas, mestre em Economia pela UFS, com MBA (Mestre em Administração de Negócios) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e já estava ocupando a presidência do Banese interinamente desde junho, explica Belivaldo.



Segundo ainda o governador, Helom Oliveira da Silva integra uma geração de gestores com moderna visão de mercado e de conhecimento em finanças nas áreas de Gestão de Riscos, Estratégica e Financeira, em formações renomadas como a Fundação Dom Cabral (FDC) e as universidades de Columbia (EUA) e Oxford (Reino Unido).