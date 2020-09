BELIVALDO EMITE NOTA PESAR PELA MORTE DO RADIALISTA E VEREADOR JASON NETO

02/09/20 - 13:11:58

O governador Belivaldo Chagas emitiu nota de pesar, em suas redes sociais, pelo falecimento do radialista e vereador de Aracaju, Jason Neto. O comunicador, que tinha 51 anos, veio a óbito após passar mal em sua residência.

Natural de Simão Dias, Jason Gois da Silva Neto estava em seu primeiro mandato como vereador de Aracaju. Além da importante atuação como parlamentar, Jason teve uma trajetória destacada como radialista e no Ipesaúde.

“Além de uma pessoa muito querida, tanto no meio profissional de rádio quanto dentro da política, Jason Neto era servidor de carreira do Ipesaúde e meu conterrâneo de Simão Dias. Deixo aqui as minhas palavras de conforto para toda a família neste momento tão difícil, em nome do seu pai, Seu Adilson Carvalho, do deputado federal Fábio Henrique e do vice-prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior, irmãos do comunicador. Tenho certeza que Deus há de tê-lo num bom lugar porque ele merece”, disse o governador.