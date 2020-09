Campanha com músicos sergipanos incentiva doação de sangue

02/09/20 - 14:31:08

Está sendo realizada nesta quarta-feira, 02, a campanha Doação e Música Salvam Vidas. Trata-se de um trabalho realizado pela deputada Goretti Reis (PSD), que estimula a doação de sangue no Hemose (Centro de Hemoterapia de Sergipe).

Pela manhã, mais de 20 músicos sergipanos estiveram no local, doaram sangue e fizeram show, tocando e cantando durante as doações. Eles quiseram chamar a atenção para o que estão precisando durante a pandemia do novo coronavírus. Os músicos pedem auxílio com liberação de verbas enquanto não estão podendo trabalhar, mas decidiram prestar seu apoio com e foram doar tempo, sangue e ação. O estímulo aconteceu para que outras pessoas procurem o Hemose e façam também a doação de sangue.

Para doar sangue, basta ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Quem se interessar precisa apenas apresentar documento com foto, válido em todo o território nacional.

Por Wênia Bandeira – Rede Alese

Foto: Sandra Cavalcante