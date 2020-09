Carol Dieckmann relembra ‘Laços de Família’: “Não me achava bonita até o dia em que fiquei careca”.No dia 7 de setembro, volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo um grande sucesso dos anos 2000

No dia 7 de setembro, volta ao ar no Vale a Pena Ver de Novo um grande sucesso dos anos 2000: a novelaLaços de Família, que tem como uma de suas protagonistas, a atriz Carolina Dieckmann. No ano que a novela faz 20 anos, a Glamour Brasil bateu um papo com a atriz sobre os bastidores, histórias curiosas e até a famosa cena em que ela raspa o cabelo.

“Até o dia que eu fiquei careca eu não me achava bonita. Eu era pouco vaidosa, fui criada no meio de meninos, nem espelho grande eu tinha. Eu lembro que o primeiro espelho que eu tive na minha vida, que eu comprei para me ver inteira, conferir a roupa, eu comprei na época de Mulheres Apaixonadas, depois da Camila. Quando eu raspei a cabeça, que eu me vi sem cabelos, eu comecei a me achar bonita. Não tinha uma percepção estética sobre mim e quando eu fiquei careca eu percebi que meu rosto ficou muito forte, comecei a me achar interessante. Foi careca que eu comecei a me curtir. É estranho, mas é verdade”, relembrou a atriz.

Ainda durante o papo, Carol relembrou como acabou ganhando o papel de Camila, que vive muitos percalços da trama de Manuel Carlos, de acabar se apaixonando pelo namorado da mãe, Helena (Vera Fischer), até sofrer com uma leucemia agressiva e precisar de um transplante de medula. Na verdade, muita gente não gostava nada das atitudes da jovem na novela.

“As pessoas odiaram a Camila até ela começar a ficar doente. Quando a doença apareceu na trama, as pessoas começaram a pensar que era bem feito, mas ao mesmo tempo sentiam pena. Acho que o público começou a torcer por ela já quando ela estava bem doente, quando precisou raspar a cabeça. Essa é a lembrança que eu tenho, de que esse jogo virou já no finalzinho, quando ela estava entre a vida e a morte. Acho que ali que o público perdoou tudo que ela fez ao longo da história”, opinou.

Assim como pra muita gente, a novela ficou marcada na vida de Carol Dieckmann, que considera a personagem um “rito de passagem” em sua carreira. “Eu era muito jovem e não tinha noção do quanto essa novela e a cena da Camila cortando o cabelo mudariam a minha vida e a minha carreira. Eu tinha acabado de me tornar mãe (de Davi, seu filho com o o ex-marido, o ator Marcos Frota) e estava sedenta por experiências na profissão que me preenchessem, que me dessem a certeza de que era aquilo que eu queria fazer, que eu realmente queria ser atriz dali para frente. A novela ficou gravada para mim como um rito de passagem, uma iniciação, algo muito forte mesmo”, contou.

Carolina ainda falou sobre a relação com o elenco, a honestidade sobre o teste de Reynaldo Gianecchini, e também como ganhou o papel para a trama que mudou sua carreira. Confira como foi o papo completo:

Laços de Família vai voltar, 20 anos depois. Quais suas maiores lembranças dessa época?

Laços de Família é uma novela que me traz lembranças muito boas. Eu gravava muito com a Vera (Fischer) e o (Reynaldo) Gianechini e era uma relação incrível, foi uma troca muito intensa com os dois. Além disso, quando comecei a fazer a novela eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, o Davi. Então, foi um momento decisivo, porque eu estava cheia de dúvidas e questionamentos dentro de mim. Foi com a Camila que eu me reconectei com a profissão de maneira muito forte. Foi nessa novela que eu entendi o que era ser uma atriz.

Tem alguma curiosidade sobre as gravações que você pode contar, que ninguém ou pouca gente saiba?

Normalmente, quando gravamos uma novela, esperamos bastante ou repetimos muito uma mesma cena. Mas a lembrança que eu tenho de Laços de Família, que eu acho que é também uma curiosidade, é que havia um aproveitamento do tempo muito grande. Como eu tinha filho pequeno, eu queria que o tempo fora de casa, longe dele, fosse muito bem aproveitado. Eu tinha um desejo de ocupar o meu tempo com atividades que fizessem sentido para mim, pois era a primeira vez que eu trabalhava depois do nascimento do meu filho. Outra coisa que me lembro bem é que eu estudei muito sobre pessoas com câncer. Eu precisava entender mais sobre esse universo.

A novela foi um marco na sua carreira. Você acha que foi a grande virada, que te deu mais visibilidade como atriz?

Foi um marco, sim. Eu era muito jovem e não tinha noção do quanto essa novela e a cena da Camila cortando o cabelo mudariam a minha vida e a minha carreira. Eu tinha acabado de me tornar mãe e estava sedenta por experiências na profissão que me preenchessem, que me dessem a certeza de que era aquilo que eu queria fazer, que eu realmente queria ser atriz dali para frente. A novela ficou gravada para mim como um rito de passagem, uma iniciação, algo muito forte mesmo. E fico feliz que ela não tenha sido forte só para mim.

No seu papo no Altas Horas, você relembrou o tanto que foi odiada pelo público, que chegou até ligar para o Manoel Carlos (autor da trama). Como foi receber esse hate das pessoas naquela época? Quando as pessoas começaram a gostar mais de você, você lembra?

Quando o Maneco me chamou para fazer a novela, ele falou que seria importante que as pessoas tivessem empatia por ela. E, quando eu fui vendo que a Camila estava sendo odiada pelo público, eu realmente liguei para ele, preocupada. E ele me respondeu muito tranquilamente que tinha certeza que, na hora que ela ficasse doente, as pessoas se colocariam no lugar dela e a situação mudaria. E ele é um gênio, tem muita experiência.

E foi isso mesmo, as pessoas odiaram a Camila até ela começar a ficar doente. Quando a doença apareceu na trama, as pessoas começaram a pensar que era bem feito, mas ao mesmo tempo sentiam pena. Acho que o público começou a torcer por ela já quando ela estava bem doente, quando precisou raspar a cabeça. Essa é a lembrança que eu tenho, de que esse jogo virou já no finalzinho, quando ela estava entre a vida e a morte. Acho que ali que o público perdoou tudo que ela fez ao longo da história.