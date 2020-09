CONFIANÇA VENCE O TIME DO VITÓRIA NA SÉTIMA RODADA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO

02/09/20 - 06:23:24

O Confiança recebeu na noite desta terça-feira (01), a equipe do Vitória para mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto foi válido pela sétima rodada e aconteceu na arena Batistão, em Aracaju. O duelo marcou o encontro do atacante Léo Ceará contra a equipe do Confiança. O atacante baiano jogou do Dragão em 2017.

Com a bola rolando no primeiro tempo as redes não balançaram. As duas equipes se respeitaram muito e pouquíssimas jogadas de perigo foram criadas. O melhor lance foi Vitória, após escanteio logos aos dois minutos o goleiro Jean fez boa defesa.

No segundo tempo, a partida melhorou e as equipes criaram mais oportunidades. O clube sergipano voltou com mais intensidade e por diversos momentos assustou o gol do goleiro Ronaldo. Tanto que aos 30 minutos o Confiança abriu o placar em um golaço do atacante Leandro kivel. Depois do gol, o Vitória saiu pro jogo e criou algumas oportunidades, mas não conseguiu empatar a partida. Final: Confiança 1×0 Vitória

Em seis jogos, o Confiança soma seis pontos e até o momento é 13ª colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. A próxima partida será no sábado (05), às 17h30, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. Já, o Vitória terá pela frente o Cuiabá, às 17h30, nos estádio dos Barrão, em Salvador-BA.

FSF

Foto: Luiz Neto