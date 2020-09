Dwayne Johnson revela que ele, esposa e filhas testaram positivo para COVID-19. Astro deu a notícia no Instagram, e disse que ele e sua família já estão bem

02/09/20 - 22:37:11

Nesta quarta-feira (2), Dwayne Johnsou revelou que ele e sua família testaram positivo para COVID-19.

O astro de 48 anos fez o anúncio pelo Instagram. “Eu queria dar a vocês uma pequena e útil atualização sobre as coisas que têm acontecido comigo pelas últimas duas, três semanas. Então, a atualização é esta: minha esposa Lauren, bem como minhas duas meninas e eu, todos nós testamos positivo para COVID-19”, disse.

Johnson observou que ser diagnosticado com a doença causada pelo novo coronavírus foi uma das situações mais difíceis que ele já enfrentou com sua família, e falou que essa experiência é muito diferente de problemas como ser despejado, ficar sem dinheiro ou sofrer ferimentos graves. “Porque minha prioridade número um é sempre proteger minha família. E proteger minhas filhas, meus entes queridos”, refletiu.

O ator e sua família contraíram o vírus SARS-CoV-2 depois de encontrarem amigos. “Eu gostaria que fosse apenas eu que tivesse testado positivo, mas não foi – foi toda a minha família, então isso foi um verdadeiro chute no estômago”, ele confessou, antes de tranquilizar seus fãs: “Mas estou feliz em dizer a vocês que nós, como uma família, estamos bem. Estamos do outro lado. Não estamos mais contaminados e estamos – graças a Deus – saudáveis”.

Dwayne Johnson é casado com Lauren Hashian desde 2019. Eles são pais de Jasmine Lia, de quatro anos, e Tiana Gia, de dois.

Dwayne Johnson com suas duas filhas (Foto: Reprodução / Instagram)

Dwayne Johnson aproveitou a sua publicação no Instagram para aconselhar seus seguidores a cuidarem mais da saúde. “Não baixem a guarda, aumentem sua imunidade com antioxidantes, vitaminas, coisas do tipo”, disse.

O ator apontou que seu caso deve ser usado como “exemplo”, e também destacou a importância de se usar máscara. “É a coisa certa a se fazer”, afirmou.

Fonte/Foto: globo.com