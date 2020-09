EM JAPARATUBA, LARA MOURA LIDERA PESQUISA EM TODOS OS CENÁRIOS

O Instituto Datalô realizou uma pesquisa sobre intenção de voto para as Eleições Municipais 2020 no município de Japaratuba. Entre os dias 17 a 23 de agosto deste ano, foram ouvidas 614 pessoas para saber em quem elas pretendem votar para o cargo de prefeito(a) do município. Com margem de erro de 3,87%, a pesquisa, que foi registrada no TSE sob o n° SE05208/2020, mostrou que Lara Moura lidera em todos os cenários.

Espontânea

Caso a eleição fosse realizada hoje, 55,5% responderam de forma espontânea que votaram em Lara Moura. Em segundo lugar ficou Rui Brandão com 12,3% seguido de Sizi com 5%, Dr. Paulo Afonso com 0,3% e Hélio Sobral com 0,1%. Brancos e nulos representaram o percentual de 2,2% e 24,2% disseram estar indecisos ou ainda não sabem em quem votar.

Induzida

No primeiro cenário de intenção de voto induzida, Lara Moura aparece na frente mais uma vez com 63,2%. Novamente, Rui Brandão fica em segundo com 17,3%, enquanto Dr. Paulo Afonso ficou em último com 0,8%. Neste cenário, 3,2% votariam em branco ou anulariam o voto e 15,3% não sabem ou ficariam indecisos sobre o voto.

Em um segundo cenário apresentado na pergunta induzida, 61,7% votariam e Lara Moura e 19,1% votariam em Sizi. Novamente, Dr. Paulo Afonso aparece em último, com 0,4% da intenção de votos. No segundo cenário 2,7% votariam em branco ou nulo e 15,8% não saberiam em quem votar ou ficaram indecisos.

Ainda dentro das questões induzidas, ao serem questionados sobre qual candidato acreditam que vai ganhar as Eleições Municipais 2020, independente do próprio voto, 68,4% dos entrevistados responderam com o nome de Lara Moura. Em segundo, apare Rui Brandão com 10,3%, seguido de Sizi com 4,5% e Dr. Paulo Afonso com 0,6%. Brancos e nulos nesta questão ficaram em 0,4% e 15,6% não souberam responder ou ficaram indecisos.

Rejeição

Caso a eleição acontecesse hoje no município de Japaratuba, 34,7% não votariam em Dr. Paulo Afonso. Em segundo lugar na taxa de rejeição aparece Rui Brandão, com 29,6% e Lara Moura fica em terceiro com 12%. Também neste primeiro cenário, 4,5% votariam em branco ou anulariam o voto, enquanto 19% ficaram indecisos ou não souberam responder.

Para a mesma questão, porém com um cenário diferente, Dr. Paulo Afonso ainda é o mais rejeitado, com 34,8%, seguido de Sizi, com 25,7% e Lara Moura com 11,6%. Neste caso, 5,2% anulariam o voto ou votariam em branco e 22,4% dos entrevistados não souberam responder ou demonstraram indecisão.

Por Cássia Lessa

