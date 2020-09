EMÍLIA CORREA POSTA FOTO AO LADO DE JASON NETO E DIZ LAMENTAR SUA MORTE

02/09/20 - 16:58:23

A vereadora Emília Correa (Patriota) usou as redes sociais nesta quarta-feira (02) para lamentar a morte de seu colega vereador e radialista Jason Neto, que morreu vitima de infarto fulminante, quando tomava café da manhã com a família.

Em sua página no twitter, Emília postou uma foto ao lado do colega e disse “que triste notícia.A perda do Jason Neto, colega radialista e vereador. Um colega e amigo que sempre foi respeitoso em seus pronunciamentos. Que Deus conforte e console amigos e familiares. A mensagem que fica é que o tempo não nos pertence.Deus é o dono do nosso tempo”.