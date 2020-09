EMOCIONADO, FÁBIO HENRIQUE SE DESPEDE DE JASON NETO: “VÁ EM PAZ MEU IRMÃO”

02/09/20 - 17:11:56

O deputado federal Fábio Henrique lamentou a morte de seu irmão, vereador Jason Neto, que foi vitima de um infarto fulminante em sua residência na manhã desta quarta-feira (02).

Bastante emocionado com a noticia do falecimento de Jason, Fábio disse que “não é fácil dizer adeus a uma pessoa que você ama muito. Meu irmão era com muito orgulho o meu irmão de sangue e de coração, um ser iluminado que volta ao convívio do pai”. Fábio conclui dizendo que “meu irmão Jason Neto, vamos guardar de você sempre os bons momentos e ensinamentos. Vá em paz meu irmão”.