Emurb disponibiliza canais para solicitação de manutenção na iluminação pública

02/09/20 - 16:24:02

Por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), a Prefeitura de Aracaju disponibiliza canais de comunicação específicos para que a população solicite serviços de manutenção ligados à iluminação pública, como a troca de lâmpadas queimadas, por exemplo.

Para isso, há um call center para atender exclusivamente os requerimentos de troca de lâmpadas queimadas, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelo telefone 0800 642-4343. Além disso, há contrato do Município com empresa especializada em manutenção de equipamentos de iluminação, como luminárias e outros equipamentos, o qual garante agilidade na execução dos serviços.

No caso de necessidade de manutenção desta natureza, o cidadão deve requerer à própria Emurb, pelo telefone 3179-1619 ou via ofício, durante o expediente administrativo do órgão municipal, ou pelas contas da empresa nas redes sociais.

“Outra ferramenta que pode ser utilizada é o Telegram, aplicativo para troca de mensagens que permite envio e recebimento de conteúdos em texto, vídeo e áudio. Para acionar os serviços basta baixar o aplicativo, procurar a empresa de manutenção Geolux, mandar uma mensagem simples e seguir as indicações para abrir uma Ordem de Serviço (OS). Esse atendimento digital permite que o cidadão acompanhe todo o processo da sua demanda e, tão logo o serviço seja realizado, ele recebe uma mensagem pelo aplicativo”, destaca o secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

Já para a implantação dos conjuntos de iluminadores (braço, luminária, lâmpada e célula fotoelétrica) em locais que ainda não possuem iluminação pública, o cidadão deve ligar para o telefone 3179-1619, tendo em mãos o número do Código do Consumidor (CDC), inscrito na conta de luz.

