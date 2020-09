Faese realiza pesquisa sobre segurança no campo

02/09/20 - 13:45:58

Os relatos de violência no campo têm sido cada vez mais frequentes, em especial, depredação do patrimônio, o furto e o roubo à mão armada. Diante deste cenário, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese está realizando uma pesquisa sobre segurança no campo.

O objetivo da pesquisa é mapear as principais ações criminosas e os locais onde ocorrem. O resultado do levantamento será encaminhado às autoridades com propostas de ações e medidas preventivas. O presidente da Faese, Ivan Sobral, destaca a importância da pesquisa.

“É muito importante que os produtores respondam este questionário até o final, pois estes dados serão muito importantes para que as autoridades competentes tracem ações de segurança no campo. Os relatos têm sido frequentes, mas temos poucos dados que possam ajudar nessas estratégias”, explica Ivan.

A pesquisa conta com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que já informou sobre a criação de uma delegacia especializada em crimes rurais. Segundo o coordenador de delegacias do interior, Jonathas Evangelista, os dados são fundamentais para traçar ações.

“É primordial esta pesquisa para que a gente possa traçar um plano de ação. Precisamos ter conhecimento das propriedades, proprietários, funcionários e de tudo o que é feito na fazenda. Precisamos de formas de identificação rápida para que a gente possa atender as ocorrências de uma forma mais célere”,

Pesquisa

O produtor pode acessar o formulário digital da pesquisa através do site www.faese.org.br. Cartazes com QR CODE também serão distribuídos nas casas agropecuárias. Os dados da propriedade e do produtor serão mantidos em sigilo.

Por Adriana Freitas