Gustavinho prepara repertório especial para Live do Externato

02/09/20 - 06:36:00

O cantor Gustavinho Playboyzinho visitou o Externato São Francisco de Assis e foi recebido por Irmã Mabel. Na ocasião, o artista fez a doação das cestas básicas que foram arrecadadas durante a sua Live ‘Sextou com o Playboyzinho’ em prol da Instituição. Gustavinho vai abrir a Live Solidária da Feijoada Beneficente neste sábado, dia 5 de setembro, a partir das 12h no canal do Youtube do Externato, e está preparando um repertório especial.

“Foi muito bom fazer essa live e matar um pouco da saudade do público que acompanhou tudo de casa e participou muito ao vivo com a gente. Mas foi ainda melhor poder levar as cestas básicas arrecadadas na sede da Instituição. Agora estou focado em abrir a programação musical da Live do Externato e posso adiantar que vai ser lindo demais e muito dançante para não deixar ninguém parado com músicas do meu primeiro disco que conta com o hit ‘Deixa eu superar’ e os grandes sucesso do momento”, promete.

A Live vai contar ainda com shows de Joanna, Fábio Lima e Thiago Sol com o projeto Sol Kids e também com a banda Afro Menina Mariah. A mistura de ritmos vai garantir a diversão do público que vai acompanhar tudo de casa em prol da solidariedade com apresentação dos jornalistas Fredson Navarro e Denise Gomes.

A Live será beneficente em prol do Externato São Francisco de Assis que acolhe crianças carentes oferecendo creche e educação infantil. O público pode fazer as doações durante a live através do QR Code da instituição que tem 57. A feijoada será vendida por R$ 20 em Drive Thru e tem a opção de Delivery também que custa R$ 30. A tarde promete ser bastante animada com os shows, além dos sorteios de brindes e participações especiais. Durante a Live o público vai conhecer mais de perto o trabalho realizado pela instituição e colaborar com doações através do QR Code.

Qualquer forma de doação é muito bem-vinda. Durante a pandemia, a captação de recursos caiu cerca de 90% e as despesas são grandes. “E para abrilhantar ainda mais nossa Feijoada Beneficente, contamos com seu apoio e gesto fraterno sendo um colaborador solidário sendo um patrocinador, adquirindo o ticket da feijoada, doando brindes que serão sorteados, doando alimentos para a preparação da feijoada ou material de limpeza e higiene pessoal. Precisamos também de lanche para os músicos. Se você deseja colaborar conosco e ter sua empresa divulgada em nossa live envie sua logo e colabore com esta obra da paz e do bem! Faça a diferença e lembre-se que Ser solidário é uma delícia”, agradece Irmã Mabel.

O Externato São Francisco de Assis fica localizado na Avenida Edézio Vieira de Melo, 585 bairro Suissa, em Aracaju. Outras informações através dos números (79) 9 9158-6400 / 3224-3509.

Por Fredson Navarro

Foto assessoria