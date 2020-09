Márcio Macedo realiza live com Lurian Silva, filha do ex-presidente Lula

02/09/20 - 06:02:54

Durante bate-papo com a filha do presidente Lula, eles relembraram algumas histórias e debateram ideias para o município de Aracaju

Em live realizada nas redes sociais nesta terça-feira, 1°, o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo (PT), recebeu a jornalista e filha do presidente Lula, Lurian Silva, para conversar sobre sua história na militância do partido, comentar o fechamento da Petrobrás no estado e apresentar algumas de suas muitas propostas para Aracaju.

Durante o bate-papo, Márcio compartilhou histórias da sua juventude e como se interessou pela política. “A faculdade foi onde realmente me envolvi com a política, junto aos movimentos estudantis, buscando realizar mudanças aliado aos meus colegas na Universidade Federal Sergipe. Participei de movimentos culturais, conheci o Centro Acadêmico e, através deles, entrei para a militância”, conta.

Márcio relembra, também, a época em que trabalhou ao lado do saudoso ex-governador, Marcelo Deda. “O meu interesse é dar continuidade as planos e gestão de Déda, muitas ideias não foram postas em prática, como o plano diretor e pretendo realizá-los”. Ele ainda recordou quando coordenou a campanha de Lula em Sergipe, no ano de 2002, e, logo após a sua vitória, foi nomeado superintendente do Ibama. “Foi um trabalho para o qual havia me preparado e fiquei muito animado, pois sou formado em biologia e pude atrelar isso a política. Foi uma grande experiência, pois no Ibama, tive total liberdade para trabalhar, colocar em prática políticas públicas e, dentro disso, entre tantas ações, destaco a reestruturação do projeto Tamar”.

Dentre as muitas histórias que envolvem os dois, Lurian lembrou os muitos momentos que viveram juntos durante a caravana “Lula pelo Brasil”, no ano de 2017. “Passamos por tantos momentos incríveis naquele ano. Foram diversos episódios difíceis, a exemplo de nossa passagem pela região Sul, quando criminosos agiram de forma violenta contra a nossa caravana. Mas conseguimos realizar grandes feitos e marcamos a história de nosso país”, comenta a jornalista.

“Lembro que passamos um mês inteiro rodando pelo Nordeste, de ônibus. Cada parada era mais especial que a outra. Mas enfrentamos situações delicadas, com tentativas de homicídio e agressão de pessoas ligadas à oposição. Aquilo foi criminoso. No entanto, foi muito especial para todos nós”, acrescenta Márcio.

E por falar em indignação, Márcio Macêdo comentou sobre a desativação da unidade da Petrobrás no Tecarmo em Aracaju. “A Petrobrás gera milhares de empregos diretos e indiretos no estado, é inadmissível o silêncio político referente a isso, a estatal faz parte da história e da economia sergipana. A Petrobrás está presente em nosso estado há mais de cinco décadas e não vi nenhuma manifestação pública sobre o assunto. Somente eu me manifestei. Bolsonaro esteve aqui no estado achando que traria presentes para nós, mas a única coisa que ele deixou foi vergonha”, afirma.

Sobre seus projetos como pré-candidato a prefeitura, o petista expôs algumas de suas ideias. “Vamos realizar licitações para o transporte coletivo e para o lixo, além de olhar para a juventude empreendedora que busca um incentivo para começar os seus projetos, ao invés de abandonarem a cidade pela falta de oportunidade”, pontuou.

Lurian, por sua vez, ressaltou sobre a importância de um olhar especial para as pessoas em vulnerabilidade social. Sobretudo às que se encontram em situação de rua. “Peço que olhe e trabalhe em ações que devolvam a dignidade a essas pessoas. Porque precisamos ter um cuidado especial por cada um deles”, disse.

“Em nosso projeto, nenhum aracajuano será esquecido. Sabemos que a Prefeitura tem condições de criar o programa de renda mínima municipal e, sem sombra de dúvidas, servirá, também, para acolher essas pessoas”, finalizou o petista.

Fonte e foto assessoria