Parque da Cidade será reaberto ao público no próximo sábado, 05

02/09/20 - 06:44:36

Visitação à área de lazer seguirá protocolos de segurança, a reabertura de Zoológico está prevista para o mês de outubro

Principal espaço de lazer da Zona Norte e última reserva de Mata Atlântica na capital sergipana, o Parque da Cidade Governador José Rollemberg Leite localizado no bairro Industrial, será reaberto para a visitação pública, a partir do próximo sábado, 05 de setembro.

Interditado desde o mês de março, em razão da pandemia, o parque da cidade que atualmente é administrado pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), muito em breve será gerenciado pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), reabrirá os portões seguindo todos os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na prevenção e combate à Covid-19, oportunizando à população o retorno das práticas de atividades esportivas, caminhadas, piqueniques e contemplação do estuário do Rio Sergipe.

“Estivemos com nossas equipes de fauna e flora para avaliar a situação física e também do zoológico, resolvemos alguns passivos judiciais com mais de 10 anos, firmamos parceria para limpeza e pintura dos meios fios da entrada do parque, bem como na extensão onde os frequentadores praticam caminhadas e atividades esportivas e alguns reparos emergências, tudo isso sem ônus para os cofres estaduais”, explicou o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias.

O gestor da Adema disse ainda que existe a pretensão da revitalização do parque por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e da Companhia de Habitação e Obras Públicas (Cehop), desta forma, também estão sendo executadas algumas intervenções mínimas como pinturas e reparos nos alojamentos dos animais no zoológico, bem como no espaço onde será criado o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) estadual. “Caso a situação estiver favorável no que diz respeito à pandemia, ainda no mês de outubro, o zoológico poderá ser reaberto para a visitação pública”, completou.

Reserva de preservação ambiental, pertencente ao Estado e ao município de Aracaju, o Parque da Cidade sedia a Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu (Apa), que é administrada pelo Governo do Estado, possui mais de 213 hectares e abriga o zoológico da cidade com 400 espécimes de animais silvestres, uma hípica, uma grande área verde para caminhadas e passeios, além de possuir uma das mais belas vistas de Aracaju.

Foto Marcos Rodrigues