Pesquisadora debate sobre tecnologias de impacto social

02/09/20 - 07:37:31

A doutora Juliana Cardoso, docente do curso de Farmácia e do Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes, participou do I Fórum de Impacto Social de Sergipe. O encontro virtual foi realizado no YouTube do Projeto Casa do Bem, iniciativa que tem como objetivo promover o crescimento e fortalecimento do ecossistema social no estado.

Com o tema central “Tecnologias de Impacto Social”, a professora abordou os projetos desenvolvidos envolvendo tecnologias sociais e o papel da instituição de ensino em inserir tecnologias na sociedade. O convite para participar da mesa-redonda veio da pesquisadora Alexis D’Alessandro que juntamente com a professora do INSPER Juliana Mitkiewicz e a CEO e fundadora da Precavida, Laís Fonseca, discutiram a temática.

“Enquanto Alexis fazia sua pesquisa na Unit, apresentei para ela alguns fatores de tecnologia social em Aracaju, e surgiu a ideia de realizarmos um estudo que envolvesse e que pudéssemos entregar à sociedade um projeto bem bacana. Nesta oportunidade, conheceu o Projeto Casa do Bem e, a partir daí, criou laços. Ela entrou em contato comigo falando da programação do fórum on-line e me convidou para participar”, declara Juliana.

Alexis esteve na Unit em 2018, vivenciando uma experiência acadêmica e retornou este ano à universidade para a realização de uma pesquisa voltada às comunidades do Nordeste brasileiro e ao desenvolvimento de um indicador de qualidade de água para detectar algum tipo de contaminação que faça mal à saúde. A mobilidade é resultado de uma parceria entre o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e a Unit, por meio de uma bolsa da Fulbright. Durante a sua primeira temporada na cidade, a norte-americana ensinou inglês básico para as crianças do 5º ano do Centro de Educação e Saúde Ninota Garcia, da Unit, localizado no bairro Industrial.

“Durante a mesa-redonda, falamos sobre ciência e tecnologia e como tudo isso deve chegar à sociedade. Além disso, abordei alguns projetos sociais voltados à apicultura, biodiversidade e sobre as máscaras biodegradáveis“, acrescenta.

Sobre o projeto Casa do Bem

O Projeto Casa do Bem visa conectar os projetos e as organizações sociais em uma rede de impacto social, promover eventos e capacitações focadas nas necessidades do ecossistema e empreendedores sociais.

