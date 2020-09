PREFEITO DE ARACAJU EMITE NOTA LAMENTANDO A MORTE DO VEREADOR JASON NETO

02/09/20 - 11:53:28

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do vereador Jason Neto, vítima de um infarto fulminante na manhã desta quarta-feira, 2, em sua residência. O parlamentar, correligionário partidário e amigo pessoal do gestor municipal, estava no exercício do primeiro mandato de vereador de Aracaju.

“É com muita tristeza e extremamente consternado que tomei conhecimento do falecimento do vereador Jason Neto, um querido amigo, um companheiro de partido e um aliado. Infelizmente, sofreu um infarto nesta manhã em sua casa. Jason estava em seu 1º mandato como vereador de Aracaju e pautou sua vida política pela defesa daqueles que mais precisam, dando grande contribuição na Câmara de Vereadores”, disse, emocionado, o prefeito Edvaldo Nogueira.

O gestor municipal relembrou que, na condição de radialista, nas emissoras em que trabalhou, Jason sempre garantiu espaço para que as pessoas pudessem expressar suas necessidades e cobrar melhorias do poder público. “Elevo a Deus minhas orações e externo meus sentimentos e solidariedade a todos os seus familiares, amigos e admiradores”, completou Edvaldo.

Da assessoria