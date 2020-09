PRESIDENTE DO PT DE LAGARTO DEFENDE APOIO DA LEGENDA A IBRAIN DE VALMIR

02/09/20 - 14:20:34

Durante uma reunião dos membros do Diretório do Partido dos Trabalhadores no município de Lagarto, o então pré-candidato a prefeito da cidade e presidente do Diretório, Flamarion Déda, defendeu o apoio da legenda à a pré-candidatura a prefeito do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), o “Ibrain de Valmir”.

Ibrain celebra o apoio formal do senador Rogério Carvalho; do presidente estadual do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel; do membro da Executiva Municipal de Lagarto; Antônio Carlos; e agora do presidente do Diretório, Flamarion Déda.

“O PT sempre foi muito importante e decisivo para o nosso agrupamento político em Lagarto, desde os tempos do saudoso Marcelo Déda (in memoriam) e do ex-presidente Lula, que tanto fez por Lagarto e que tanto ajudou a gestão de meu pai, o ex-prefeito Valmir Monteiro”, reconheceu Ibrain de Valmir, ressaltando a alegria com o apoio de Flamarion Déda.

Foto divulgação