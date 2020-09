Redução de casos de coronavírus em Aracaju é destaque em site de turismo

02/09/20 - 12:58:39

Semanalmente, o ‘Viaje na Viagem’, site especializado em informações turísticas, faz um levantamento da retomada das atividades do turismo e a situação da covid-19 nos principais destinos turísticos do país e Aracaju foi destaque no levantamento publicado nesta terça-feira, 1, como “campeã da curva descendente” no número de novos casos da doença.

“Dos 100 destinos monitorados, apenas um registrou queda no número de novos casos por sete semanas consecutivas: Aracaju”, atestou o site. De acordo com o Viaje na Viagem, o painel dos números da doença é atualizado todas as terças-feiras, a partir da apuração de dados feita na segunda-feira à noite.

Para o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães, o resultado reflete o cuidado e responsabilidade da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado no combate à pandemia. “Esse resultado não é à toa, ele é fruto de intervenções tomadas pela Prefeitura de Aracaju e pelo governo estadual para que não houvesse uma explosão de casos e vemos com alegria essa queda sustentável no número de casos”, comemorou.

Marlysson Magalhães destaca a importância do trabalho realizado “não só para a saúde da população”, mas também para a retomada das atividades do turismo no pós-pandemia. “Existe uma demanda reprimida que aguarda com ansiedade a retomada das atividades, pessoas que passaram um período de quarentena em suas casas e que agora querem viajar para destinos bons e seguros. Aracaju está nessa faixa privilegiada e vamos ter bons dias para o nosso turismo”, frisou.

Ainda segundo o ‘Viaje na Viagem’, outros 16 destinos apontaram queda nas últimas duas semanas. “Manter decréscimo de novos casos por duas semanas consecutivas é o primeiro indício, ainda que incipiente, de que a situação pode vir a ser controlada”, ponderou a publicação.

Embora os números da doença estejam estabilizados na capital, Marlysson Magalhães alerta que a pandemia não está totalmente vencida e que é preciso manter a vigilância e cuidados para evitar uma reversão nos números. “Não podemos descuidar, precisamos continuar com os cuidados habituais e seguir as recomendações dos protocolos de segurança para que nossos visitantes, além dos elogios aos nossos atrativos, divulguem também que Aracaju é um lugar seguro para se visitar”, finalizou o secretário.

Ascom/SEMICT