Talysson busca fortalecimento do turismo em Sergipe com emenda na LDO

02/09/20 - 15:32:45

Com atrativos dos mais diversos como praias, cachoeiras, cidades históricas, turismo religioso, canion, museus, serras e parques, Sergipe merece e precisa estar entre os destinos mais procurados do país. Para tanto é necessário criar políticas públicas voltadas a estruturação do setor. Pensando nisso o deputado estadual Talysson de Valmir, PL, apresentou emenda ao Projeto de Lei nº 105/2020, que dispõe sobre as

Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, em que estabelece a promoção do turismo local, com foco na criação e ampliação de rotas turísticas naturais e culturais, bem como voltadas ao cicloturismo.

O parlamentar destaca a importância do turismo enquanto agente propulsor da economia e meio de transformação social, uma vez que gera inúmeras oportunidades de emprego e negócios. “Sergipe tem muito potencial turístico e precisamos explorar tudo isso. Temos São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do país, a maravilhosa Serra de Itabaiana, o Parque dos Falcões, a romaria a Nossa Senhora Aparecida, para citar apenas alguns dos nossos potenciais que hoje são pouco explorados. Uma política pública voltada a esse segmento certamente vai colocar Sergipe na rota do turismo nacional e, porque não dizer, mundial”, destaca.

Talysson lamenta que quando se fala em Sergipe, apenas as nossas belas praias sejam lembradas. “Temos belíssimas praias e isso é maravilhoso. Acontece que não é apenas isso. Temos muito mais a oferecer. Precisamos ampliar e estruturar nossas rotas turísticas naturais e culturais. Precisamos explorar novos potenciais como o cicloturismo e nosso estado tem muito potencial para isso”, observa.

O Projeto de Lei nº 105/2020 está na pauta de votação da Assembléia Legislativa desta quinta-feira, 03. Talysson apela aos colegas parlamentares que votem pela manutenção desta emenda. “O turismo tem muito a contribuir com a receita de Sergipe. É um setor que só cresce e temos potencial para somar a outros destinos da região Nordeste” destaca.

Fonte e foto assessoria