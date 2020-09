Vereador Jason Neto é socorrido às pressas após infarto, não resiste e morre na residência

02/09/20 - 09:15:59

O vereador Jason Neto, 51 anos, foi vitima de um de infarto fulminante na manhã desta quarta-feira (02) em sua residência enquanto tomava o café da manhã, não resistiu e morreu.

O vereador passou mal e em seguida foi acionado uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu). Jason chegou a ser atendido por médicos que tentaram reanimá-lo mas ele não resistiu e acabou morrendo.

Jornalista e radialista, Jason Neto era servidor de carreira do Ipesaúde, tendo entrado para a política em 2016, quando se elegeu vereador pelo PDT, com 2.797 votos e estava em campanha para a reeleição, era irmão do deputado federal Fábio Henrique (PDT) e do vice-prefeito de São Cristóvão, Adilson Júnior.

