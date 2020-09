VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZA FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DA 13

02/09/20 - 06:09:12

Na oportunidade, foi colocado o “Selo Sanitário de Combate à Covid-19′ nos que estão cumprindo as normas de segurança estabelecidas

O governo do Estado continua orientando e estimulando os estabelecimentos que estão cumprindo as normativas de segurança e saúde no combate ao novo coronavírus que foram estabelecidas no Decreto n° 40.615 de 15 de junho de 2020. Nesta terça- feira, 1º, foi a vez dos restaurantes da 13 de julho receberem a vigilância sanitária estadual. De acordo com o coordenador da vigilância Sanitária, Ávio Britto, todos os restaurantes e delicatessen visitados receberam o “Selo Sanitário de Combate à Covid-19′, pelo cumprimento das normas de segurança.

O coordenador da vigilância sanitária enfatiza a importância do selo para os estabelecimentos.”É um trabalho que está sendo bem aceito pelos empresários, o selo é, para eles, motivo de orgulho porque indica à comunidade sergipana e aos seus clientes que eles podem adentrar ao seu estabelecimento, já que estão obedecendo a todos os protocolos estipulados pelo governo do Estado”, explica Ávio.

Para o maitre Henrique dos Santos, o selo é uma iniciativa e um estímulo para volta do público. “Pra gente vai ser de muito valor porque no começo agora que a gente está reabrindo tem quinze dias, o que a gente nota é que as pessoas estão apreensivas de vir até o local, o selo será de grande valia, traz segurança e mostra que o estabelecimento está pronto para receber a todos”, colocou o profissional.

Foto: Valter Sobrinho

ASCOM