Banda Vértice está em estúdio gravando seu primeiro álbum de músicas autorais com lançamento previsto para dezembro de 2020

03/09/20 - 15:36:11

Que a *BANDA VÉRTICE* realiza o *MAIOR TRIBUTO À LEGIÃO URBANA DO NORTE/NORDESTE* isto é fato. Porém com o advento da pandemia de Covid-19 que ocassionou o cancelamento de vários shows que estavam marcados para o segundo semestre de 2020, a *VÉRTICE* se reuniu no estúdio e está gravando seu *PRIMEIRO ÁLBUM DE MÚSICAS AUTORAIS*.

Quem gosta de *ROCK BRAZUCA DE QUALIDADE COM PEGADA OITENTISTA,* vai ficar entusiasmado com o que vai escutar. E o melhor, em um material de primeira qualidade acompanhado com um *BRINDE* fantástico, chegando no conforto de sua casa.

