BANESE ABRE CAMPANHA COM DESCONTOS DE ATÉ 90% PARA SERVIDORES PÚBLICOS

03/09/20 - 06:12:50

Quatro novos produtos e serviços, lançados na campanha ‘Dias Melhores pra Sempre’, oferecem taxas até 50% menores que as anteriores

Quatro novos produtos e serviços destinados aos servidores públicos, lançados pelo Banese na campanha ‘Dias Melhores pra Sempre’, oferecem taxas até 50% menores que as anteriores e descontos de até 90% nos encargos de dívidas nos cartões Banese Card. Disponíveis desde segunda-feira (31/8), as três linhas de financiamento e a renegociação de dívidas nos cartões serão um impulso para os clientes enfrentarem os tempos difíceis da pandemia do novo coronavírus.

Lançada no domingo (30/8) na TV, no rádio e demais formatos de mídia, a campanha ‘Dias Melhores para Sempre’ reforça a vocação da instituição de cuidar e investir nas pessoas, neste momento difícil pelo qual Sergipe e o Brasil passam, segundo o presidente interino do Banese, Helom Oliveira. “Procuramos intensificar e comunicar nossas ações para atender melhor nossos clientes, ajudar a comunidade e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico regional”, afirma.

Para Helom, fortalecer quem cuida da população é muito importante, por isso o Banese criou, de início, ações específicas para seus clientes servidores públicos. “Mas vem muito mais por aí”, adianta.

Já estão disponíveis nas agências, no app Banese, internet banking e caixas eletrônicos:

A nova linha Credi Fácil Rapidinho (especial para servidores públicos estaduais) é de curto prazo, para pagamento em até três meses, o que oportuniza a quitação rápida. Os recursos contratados entram imediatamente na conta. A taxa é de 3% ao mês, alternativa melhor que o cheque especial;

O Credi Fácil Realiza substitui o Credi Educação e oferece taxas a partir 1,5% ao mês, uma redução de até 50% em relação ao praticado anteriormente. Ele pode ser contratado pelos canais digitais do Banese, entra imediatamente na conta e é destinado a servidores públicos municipais e estaduais;

O financiamento de automóveis e motocicletas também foi contemplado pela campanha ‘Dias Melhores para Sempre’ e está disponível para servidores públicos municipais e estaduais. O Credi Veículo agora tem taxas a partir de 0,55% ao mês, além de não incluir alienação do bem e poder ser pago em até 72 meses.

O Banese também passa a oferecer:

Renegociação de dívidas nos cartões Banese Card, de forma diferenciada para servidores públicos (municipais, estaduais e federais). Com desconto de até 90% nos encargos e taxa reduzida, você ainda pode pagar em até 18 vezes. Basta acessar a central exclusiva (via telefones 4007-2513, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 605 1553, para outras localidades).

Confira essas novidades na página: https://www.banese.com.br/diasmelhores/

Ânimo e recursos para enfrentar a crise

A campanha ‘Dias Melhores pra Sempre’ foi criada pelo Grupo Banese para promover o enfrentamento aos efeitos do novo coronavírus, com ânimo e recursos para novos tempos.

O projeto envolve ações efetivas na economia, na saúde e na cultura para auxiliar a população e simplificar a vida de todos. Exemplos disso são as doações de 400 mil máscaras de proteção e a oferta de novos serviços e produtos para pessoas físicas e jurídicas, a fim de fortalecer a economia local.

Nas próximas semanas, o Grupo Banese anunciará novas medidas, como a realização de cursos gratuitos para ajudar pessoas na recolocação profissional e geração de renda, entre outros.

O fortalecimento da atuação do banco em cidades do interior de Sergipe, bem como da expansão para outros estados, está incluído na campanha, ainda para 2020. “Os resultados que o grupo busca devem se refletir aqui no estado”, lembra Helom.

Vozes e garra do sergipano marcam campanha

Para envolver e informar o público, os primeiros vídeos da campanha para TV e internet trazem a emoção de artistas e outros trabalhadores de Sergipe, embalados por uma interpretação irresistível da canção Dias Melhores (Jota Quest) e mostrando garra para se vencer desafios e viver com fé, com cuidados com a saúde. Há ainda peças especialmente elaboradas para comunicar através de rádio, sites, jornais e outdoors.

Fonte e foto assessoria