Concluída reforma em estação de bombeamento no Perímetro Irrigado Califórnia

03/09/20 - 14:37:45

Melhorias estruturais são custeadas com recursos do pagamento da tarifa d’água e qualificam trabalho dos irrigantes

Foi concluída a reforma física e estrutural da Estação de Bombeamento (EB) 04, que abastece parte do Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco, com revitalização de pinturas, telhados, pisos, calçamentos e banheiros. A intervenção foi realizada para melhorar a qualidade de trabalho dos operadores, aumentar a vida útil de equipamentos e diminuir riscos de falha no serviço estadual, que fornece a água para irrigação de lotes agrícolas do perímetro. Anteriormente, as EBs 03 e 06 do Califórnia já tinham recebido a mesma melhoria; e as estações de bombeamento do perímetro Piauí, no município de Lagarto, também recebem as ações de recuperação, realizadas pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

A recém-finalizada reforma na EB 04 do Califórnia envolveu nova pintura protetiva para todas as tubulações e conexões, instalação de piso permeável [em brita], instalação de telhado para proteger o maquinário da ação do tempo, além das restaurações no alojamento dos funcionários, localizado anexo à casa de força, com reforma estrutural nos telhados, pintura, piso, calçamento externo e banheiros. As próximas obras no perímetro irrigado Califórnia acontecerão nas EBs de número 05 e 07. Já no município de Lagarto, o perímetro irrigado Piauí já teve a EB 02 revitalizada e foram iniciadas as melhorias na EB 01, desde a última sexta-feira (28). As revitalizações das estações de bombeamento fazem parte do programa de recuperação das EBs da Cohidro.

O agricultor Leidison dos Santos é um irrigante considerado atuante pelos técnicos do perímetro Califórnia. Selecionado para abrigar em seu lote um campo experimental de uvas – oriundas de transferência de tecnologia com a Embrapa Semiárido -, ele se diz satisfeito com a reforma da EB do seu setor (04). O agricultor relembra que, em 2016, o Governo de Sergipe adquiriu 45 novas bombas, das quais 37 foram somente para Canindé. “Colocando essas bombas novas e fazendo a reforma direito, as coisas ficam diferentes. A gente trabalha melhor e tem aquela tranquilidade de que não vai faltar água. É um serviço que nos ajuda. A expectativa é que continue assim. A tendência é ir sempre melhorando para dar mais tranquilidade ao produtor, que sofre tanto durante a estiagem, no verão, com a falta d’água”, pontua o produtor.

As reformas são custeadas através do pagamento das tarifas de água pelos pelos próprios irrigantes, segundo destaca o diretor administrativo e financeiro da Cohidro, Jean Nascimento. “Foram investidos cerca de R$ 20 mil na reforma da EB 04 do Califórnia, através da reversão do pagamento da tarifa d’água em benefício do próprio agricultor. Com as reformas, melhoramos a qualidade do serviço para garantir o fornecimento da água necessário à produção dos alimentos”, ressalta Jean. O diretor de irrigação e desenvolvimento rural da companhia, João Fonseca, também avalia que as ações melhoram o trabalho do agricultor. “Aliado à assistência técnica agrícola, as estações de bombeamento em bom estado dão mais garantia ao produtor irrigante, de que ele poderá plantar e colher o seu produto. Isso repercute em maior confiança em seu empreendimento rural, para ele reinvestir e garantir maior renda familiar para si e para os seus colaboradores”, defende João Fonseca.

O diretor presidente da Cohidro, Paulo Sobral, reforça que as reformas nas estações de bombeamento são possíveis por contar com a mão de obra do próprio quadro de funcionários da companhia. “Além de contarmos com a receita obtida da tarifa paga pelos agricultores, dando a contrapartida ao interesse deles em contribuir com o serviço, também reduzimos os custos que teríamos caso contratássemos uma construtora. Conduzimos, portanto, nosso pessoal que atua em serviços gerais e conservação predial para fazer as revitalizações. Servidores estes a quem devo meu agradecimento por se aliarem ao projeto da diretoria itinerante, que percorre, semanalmente, os perímetros e obras executadas pela Cohidro no interior do estado”, ressalta Paulo Sobral.

