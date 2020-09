Conectando saberes discute fake News. Antonio Minoru explicou o objetivo

A Universidade Tiradentes, por meio de seu corpo docente, continua promovendo debates virtuais sobre temas atuais. Na última semana, a Live Conectando Saberes discutiu ‘Fake News e a disputa pela verdade’ no canal do Youtube da instituição.

O professor Antonio Minoru explicou o objetivo do projeto Conectando Saberes, que nasceu em 2017 para discutir temas para o Enade , que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes e avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados.

“Nossa proposta era trazer temas relevantes para a realidade brasileira e mundial para discutir na universidade. Essa ideia surgiu para contemplar os conteúdos de formação geral do Enade, mas também para provocar debates porque estamos imersos nessas temáticas e nossa visão profissional está embasada nesses debates”

“Recebemos cotidianamente informações que não estão conectadas. Fake News é uma mentira, falar a verdade é uma provocação? Para discutir esse tema, convidamos o Kaio Eduardo e Leonardo Fraga, criadores do podcast Pelejando”.

Palestrantes

Egresso da Unit, Kaio Eduardo tem doutorado em Educação. Já Leonardo Fraga é jornalista e mestrando em Comunicação pela Unit.

Kaio fez referência ao conceito de verdade Michel Foucault, que diz que verdade é algo subjetivo, para explicar que fake News não é somente um conteúdo falso. “Ele não fala em verdades, mas em regimes de verdades, ou seja, é uma questão interpretativa”.

Leonardo Fraga pontuou os aspectos das fake News políticas, que utilizam das emoções para divulgação.

“Quanto mais transparente o veículo for em relação aos valores, mais o público saberá legitimar o discurso. As pessoas de seu espectro ideológico têm uma bolha fechada na qual o discurso só circula ali dentro e o jornalismo profissional circule em toda a sociedade. As pessoas compartilham fake News porque se identificam de alguma forma com o conteúdo. Se utiliza das emoções e do convencimento para se compartilhar”.

