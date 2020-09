CPTRAN REALIZA MAIS UMA OPERAÇÃO LEI SECA NESTE FINAL DE SEMANA

03/09/20 - 13:05:04

A CPTRAN realizará de 04 a 07 de setembro, o reforço no policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

30 policiais por dia e 8 viaturas ficarão de prontidão, atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito de Aracaju, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão acesso ao Mosqueiro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e a rodovia Lauro Porto no Bugio, que dá acesso as BRs 101 e 235.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito (SAAT) funcionará 24 horas para atender os acidentes com vítimas através do 190. Ainda sobre acidentes, lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

A operação LEI SECA atuará de forma constante nos corredores da capital. Todas as equipes estarão com os etilometros (bafômetros) para coibir possíveis condutores embriagados.

“O ideal seria que o transito não registrasse nenhum acidente nesse período, bem como nenhum condutor embriagado, mas infelizmente sempre temos condutores que não cumprem as leis de trânsito, por isso a nossa preocupação em reforçar o policiamento nos corredores de trânsito da capital neste feriado”, afirma o major Silveira, comandante da CPTRAN.

A CPTRAN atua diuturnamente durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP. DA SSP.

Informações e foto CPTran