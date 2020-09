DENARC PRENDE 2 MULHERES E APREENDE COCAÍNA NO PARQUE DOS FARÓIS, EM SOCORRO

03/09/20 - 09:30:20

gentes do Departamento de Narcóticos (DENARC), na manhã da terça-feira, 2, apreenderam aproximadamente 300g de cocaína numa residência localizada no município de Nossa Senhora do Socorro. Na ação, duas mulheres também foram presas.

Segundo o delegado André Baronto, após receberem informações por meio do Disque-Denúncia 181, os policiais iniciaram levantamentos preliminares que indicaram que um indivíduo armazenava drogas em uma residência localizada no Parque dos Faróis e que duas mulheres eram responsáveis por esse armazenamento.

No local, foram apreendidos mais de 300g de cocaína e as duas mulheres foram presas em flagrante delito por tráfico de drogas. O dono da droga não estava no local, mas foi devidamente identificado e também será indiciado por tráfico de drogas.

Fonte: SSP/SE