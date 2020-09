Emgetis investe em monitoramento para garantir fluxo de dados do Governo

Reuniões bimestrais estimulam a troca de experiências com os técnicos envolvidos e apresentar soluções que viabilizem um monitoramento mais eficiente

Otimizar o relacionamento para garantir o fluxo seguro de dados no âmbito do Governo do Estado. Foi com este objetivo que a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) realizou, na terça-feira(01), a primeira reunião sobre monitoramento da rede MPLS de Sergipe. O encontro contou com a participação de técnicos de tecnologia da informação (TI) da administração estadual e representantes da empresa BK Telecom, empresa contratada para fornecer os circuitos de dados para o Governo.

As reuniões de acompanhamento da rede MPLS de Sergipe serão realizadas bimestralmente, sob a coordenação da gerente da Área de Relacionamento (Arene) da Emgetis, Edjane Santana. “A rede MPLS funciona como um mecanismo de transporte de arquivos de multimídia, sejam eles vídeos, áudios e, ou, dados, essenciais aos serviços prestados pelo Governo de Sergipe como, por exemplo, no Detran, nas delegacias de polícia, nas escolas e hospitais públicos e etc.”, explicou.

Ainda de acordo com Edjane, o monitoramento dessa rede é essencial, pois, permite que os técnicos atuem de forma imediata diante de uma falha apresentada. “Trabalhamos de forma preventiva para evitar oscilações e suspensões na conexão da rede, mas, ainda assim, esses problemas ocorrem e o monitoramento atua de maneira eficaz para solucionarmos o problema, identificando o erro e a sua localização”, continuou a gerente da Arene.

O gerente da Área de Infraestrutura (Arinf) da Emgetis, Antônio Manoel, reforçou a importância da qualidade da rede MPLS para a implantação do projeto de VoIP – uma tecnologia que permite fazer e receber ligações usando uma conexão com a rede de dados e internet, que está em andamento no Governo de Sergipe e tem previsão de iniciar no fim deste ano. “Os testes iniciarão na próxima semana e precisamos trabalhar alinhados, contando com a colaboração dos técnicos de TI do governo”, disse.

O diretor técnico da Emgetis, Everton Siqueira, enfatizou que o propósito das reuniões bimestrais é estimular a troca de experiências com os técnicos envolvidos e apresentar soluções que viabilizem, cada vez mais, um monitoramento mais eficiente. “Vamos alinhar nossas ações de forma a garantir a qualidade da comunicação de dados para os usuários dos serviços do governo de Sergipe”, concluiu.

Fonte e foto assessoria