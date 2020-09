GOVERNO DE SERGIPE PUBLICA AUTORIZAÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL

03/09/20 - 12:45:06

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado e o próximo passo é a definição do edital

A autorização para a realização do concurso público para a Polícia Civil foi publicada no Diário Oficial do Estado, nº 28.498, dessa quarta-feira, 2 de setembro. O certame será realizado para o preenchimento de 50 vagas do cargo de agente de polícia judiciária e de 10 para escrivão de polícia substituto. O concurso público foi apresentado no dia 20 de agosto.

Os candidatos precisam possuir formação acadêmica de nível superior. A partir da publicação da autorização, uma comissão será formada, com técnicos da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Secretaria de Estado da Administração (Sead), para definir o edital do certame. A banca ainda não foi definida.

O último concurso público para a Polícia Civil foi realizado em 2014. Todos os aprovados naquele certame foram convocados. Na época, a banca responsável pelo concurso público foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Informações e foto SSP