Hemose receberá 50 jovens doadores no próximo sábado , dia 05

03/09/20 - 10:47:04

Neste sábado, dia 05/09, das 8h às 12h, 50 jovens voluntários do projeto Vida por Vidas estarão no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) para a triagem de doação de sangue. A ação acontece durante todo o ano. Mas em 2020, devido a pandemia, as doações foram intensificadas e realizadas em pequenos rodízios, seguindo as orientações de segurança da OMS.

O Vida por Vidas é um projeto da Igreja Adventista e existe há mais de 15 anos. A ação é realizada em toda a América do Sul regularmente, e os Hemocentros já reconhecem a importância do projeto na sociedade.

De acordo com o líder dos jovens voluntário para o estado de Sergipe, Denill Sousa, 2020 foi um ano de grande demanda de doação de sangue, mas de forma diferente. “Os nossos jovens se mobilizam desde o início do ano para doação de sangue, mas com pequenos grupos e sistema de rodízio, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde, devido o novo momento de pandemia que estamos vivendo”, coloca.

Conheça o Projeto Vida por Vidas

A partir de uma iniciativa voluntária promovida pelos Jovens Adventistas, em 2005, nasceu o Projeto com a proposta de contribuir com os hemocentros através do incentivo à doação de sangue durante o período da Páscoa.

Este teria sido apenas mais um movimento de compromisso social, no entanto o Projeto atraiu a atenção da mídia em diversas regiões por onde ocorreram as doações, inclusive pelo fato de os bancos de sangue terem atingido seus limites de estoque.

Acesse o site e saiba mais sobre o projeto Vida por Vidas http://www.vidaporvidas.com/pt/o-projeto/

Por Luciana Santana Diniz

Foto ilustração