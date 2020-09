Jornada de Nutrição discute as perspectivas da área no novo cenário mundial

03/09/20 - 14:02:37

Encontro on-line reuniu mais de 500 estudantes e contou com a participação de profissionais renomados da área.

De 26 a 28 de agosto, a Universidade Tiradentes, por meio do curso de Nutrição da instituição de ensino, realizou mais uma edição da Jornada de Nutrição e do Encontro de Egressos. Em sua 11ª edição, o evento foi realizado de forma virtual e reuniu mais 500 estudantes da área.

O encontro teve como objetivo discutir as perspectivas da Nutrição no novo cenário mundial e ampliar o conhecimento de profissionais e acadêmicos participantes no evento.

“É um momento muito ímpar da nossa história. Gostaria de agradecer aos meus palestrantes, aos antigos e novos parceiros do curso de Nutrição da Unit, que atenderam ao nosso chamado. Muito obrigado mesmo pelo convite aceito, por estarem aqui partilhando um pouco das experiências e conhecimentos aos alunos e convidados”, declara Hugo Xavier, coordenador do curso de Nutrição da Unit.

“Este evento, que é um marco realmente histórico desse curso que completa onze anos, é totalmente on-line, em um formato menor do que realizamos no ano passado, mas também trazendo uma temática bastante atual. Precisamos discutir as perspectivas da Nutrição nesse no cenário e como o profissional deve agir diante dessa situação, além do equilíbrio para uma alimentação saudável e equilibrada”, acrescenta.

A jornada também celebrou o Dia do Nutricionista, comemorado em 31 de agosto. “Há muito o que se alegrar, tanto os profissionais como os estudantes de Nutrição, porque conseguimos muitos êxitos e conquistas, porém o momento é para planejar o futuro. Vale destacar aqui a nossa missão que é de cuidar do próximo, cuidar por meio da alimentação. É realmente uma vocação”, enfatiza.

O encontro contou com a participação de profissionais renomados do estado e nutricionistas reconhecidos nacionalmente e internacionalmente.

Assessoria de Imprensa