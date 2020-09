Justiça Eleitoral pune deputado Rodrigo Valadares outra vez

03/09/20 - 14:45:53

O juiz José Pereira Neto, da 27ª Zona Eleitoral, determinou nesta quarta-feira, 2, que o deputado Rodrigo Valadares (PTB), pré-candidato a prefeito de Aracaju, retire de suas redes sociais um vídeo, postado no dia 20 de agosto, em que faz propaganda eleitoral negativa antecipada contra a pré-candidata, Danielle Garcia (Cidadania).

A Justiça já havia determinado a retirada de vídeo similar. O deputado chegou a cumprir a determinação, porém, editou o vídeo, colocando uma introdução que mais uma vez fez propaganda negativa antecipada contra a pré-candidata Danielle Garcia. E faz ampla divulgação.

Assim, a Justiça Eleitoral entendeu que Rodrigo fez propaganda eleitoral antecipada. Com a nova decisão judicial, o pré-candidato do PTB deve retirar o novo vídeo do ar, com fixação de multa de R$ 1 mil em caso de descumprimento da sentença.

Por Fábio Viana

Foto: Jadilson Simões